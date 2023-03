Casting Reazione a Catena 2023: ecco come partecipare

Al via i casting della nuova, scoppiettante edizione di Reazione a Catena 2023! Il game quiz che tiene compagnia ed appassiona i telespettatori a colpi di emozionanti sfide è pronto a partire. Mancano, infatti, solamente tre mesi al ritorno dell’amato format che – ancora una volta – vedrà alla conduzione Marco Liorni, la cui maestria e bravura è ormai nota. Iniziati dunque i casting per prendere parte all’amata trasmissione e, stando a quanto riferito dal conduttore Liorni in diretta a Italia Si, le candidature arrivate sono già molto numerose. Ma come fare per partecipare? Ecco cosa sapere.

Torna Reazione a Catena 2023, ecco come partecipare ai casting

Come ogni estate, Marco Liorni è pronto ad allietare il pomeriggio dei propri affezionati telespettatori con la trasmissione Reazione a Catena, game quiz che tiene allenata la mente a colpi di parole. Stando a quanto si apprende, la nuova edizione della trasmissione potrebbe avere una durata ancora più lunga rispetto alla precedente quando, lo ricordiamo, il programma è ondato in onda fino al mese di ottobre. Nell’edizione targata 2023, infatti, non è escluso che Reazione a Catena possa andare in onda fino al mese di dicembre. In questo caso, il ritorno di Flavio Insinna con un altro format molto amato e seguito, l’Eredità, potrebbe slittare a poco prima di Natale. Al momento però tali indiscrezioni sono soltanto delle ipotesi. Non c’è in merito una conferma ufficiale. Ciò che è certo è che Reazione a Catena occuperà tutto il mese di settembre e buona parte dell’autunno. Confermata inoltre la sua messa in onda sette giorni su sette, dal lunedì alle domenica su Rai 1!

I casting

Ma come fare per partecipare ai casting e candidarsi? La procedura per inoltrare la propria candidatura è molto semplice e spesso è lo stesso Liorni a ricordarla all’interno della propria trasmissione pomeridiana di Rai 1. Per prendere parte ai casting di Reazione a Catena 2023 è avere tutte le informazioni necessarie per l’inoltro della propria candidatura è necessario consultare i seguenti portali online: www.reazioneacatena.rai.it oppure www.casting.rai.it.