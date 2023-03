Ciao Darwin 2023, casting a Roma: ecco quando e come candidarsi per partecipare

Ciao Darwin 2023 apre le sue porte a Roma, ancora una volta, per i casting, alla ricerca di nuovi personaggi stravaganti, estroversi, dalla vena comica ed autoironica per la partecipazione al programma e alla sua nuova edizione che andrà in onda a breve. Vi sentite all’altezza dell’arduo compito? Saprete rimanere sul pezzo davanti alle battute di Paolo Bonolis e del maestro Luca Laurenti? Se la vostra risposta è affermativa, allora non perdete tempo e correte ad iscrivervi ai casti che si terranno a Roma nei prossimi giorni, nell’articolo troverete tutti i dettagli.

Ciao Darwin 2023, casting a Roma per la nuova edizione

Le risate fragorose, plautine potremmo dire per fingerci altolocati, e certamente coinvolgenti vi aspettano per la prossima edizione di Ciao Darwin, lo show in cui si sfidano da anni diverse categorie del popolo italiano, da sempre in squadre molto accattivanti e travolgenti. Una fotografia satirica e grottesca della nostra società per ridere, scherzare in modo goliardico e senza troppi pregiudizi. Le prove d’abilità non mancheranno, così come i colpi di scena continui e le novità che caratterizzeranno questa nuova edizione di Ciao Darwin 2023.

I personaggi ricercati dal casting a Roma

Ma questa volta, oltre a fare da semplici telespettatori, ci sarà anche la possibilità di partecipare in prima persona al programma e cercare di diventare così uno dei suoi protagonisti assoluti. Sono infatti aperti i casting di selezioni per poter partecipare al programma e mettersi alla prova. Come recita l’annuncio, la redazione di “Ciao Darwin” sta cercando:

Cantanti e musicisti di musica melodica italiana

Mamme Over 40

Modelli e Modelle

Persone di fede

Tradizionalisti

Taglie forti uomo/donna

Pigri

Gamers

Chi pratica occultismo-olismo-esoterismo

Ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare

Traditi in amore

Persone stravaganti e anticonformiste

…e chiunque altro voglia partecipare a “Ciao Darwin!”

Come partecipare alle selezioni

Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete inviare una email a a.papa@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).