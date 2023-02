Avanti un altro di Paolo Bonolis finirà nel 2024? L’indiscrezione

Quella attualmente in corso potrebbe essere, purtroppo per i telespettatori affezionati, la penultima stagione di Avanti un altro. Il fortunato quiz pomeridiano di Canale 5 condotto dal famoso conduttore Paolo Bonolis, che è nato nel 2011 e in onda da ben 12 stagioni, si avvierebbe così verso una chiusura nel 2024. A dirlo è stato l’autore del programma, Marco Salvati, nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Pipol, format social della pagina Instagram di Pipol.

Avanti un altro finirà nel 2024?

“Il prossimo anno sarà l’ultimo, probabilmente. Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma ha fatto il suo percorso. Un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine”. Insomma, un format che pur confermando il suo successo quotidiano, pare destinato a conclusione per lasciare più spazio ad altri progetti. Non è dato sapere se quelle di Salvati siano certezze o semplici ipotesi, certo è che Avanti un altro sia a tutti gli effetti l’ultimo format ideato dall’entourage di Paolo Bonolis, la cui carriera è segnata da alcuni titoli fortunatissimo come Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan? e, appunto, Avanti un altro, rinnovati proprio in virtù di un successo apparentemente inesauribile.

Eclatante il caso relativo proprio a Ciao Darwin, che tornerà ancora nella prossima stagione e che, dopo l’ultima edizione inedita del 2019 si è rivelato una garanzia per Canale 5 anche durante i durissimi mesi della pandemia. Avanti un altro potrebbe quindi concludersi con l’ultima edizione in onda nella stagione 2023-2024. Lo show pomeridiano di Canale 5, in onda dal 2011, si alterna da anni con i vari quiz condotti da Gerry Scotti, che per alcuni mesi è stato conduttore dello stesso Avanti un altro, con un temporaneo esperimento di sostituzione della coppia Bonolis e Laurenti, poi tornata saldamente alla guida del programma.