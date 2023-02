Quali sono le tappe di Pechino Express 2023? Concorrenti e dove vederlo in tv

Pechino Express ritornerà per la nuova edizione 2023 sulla Pay TV Sky. La data di inizio è prevista per il 9 marzo 2023, una settimana dopo la finale di Masterchef 12.

Le tappe di Pechino Express 2023

Gli spettatori potranno godere dello show su Sky e in streaming su Now TV e Sky Go. Inoltre, le puntate saranno disponibili on demand sui vari cataloghi digitali dell’emittente. Si tratta di uno show Sky Original prodotto da Banijay Italia, che promette di trascinare i telespettatori in un nuovo e appassionante viaggio attraverso alcuni dei posti più belli del pianeta. Le coppie in gara, per questa edizione, saranno:

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo (I Siculi)

Alessandra Demichelis e Lara Picardi (Gli Avvocati)

Martina Colombari e Achille Costacurta (Mamma e figlio)

Federica Pellegrini e Matteo Giunta (I novelli sposi)

Dario e Caterina Vergassola (Gli ipocondriaci)

Joe Bastianich e Andrea Belfiore (Gli Italo Americani)

Giorgia Soleri e Federippi (Le Attiviste)

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero (Gli Istruiti)

Carolina Stramare e Barbara Prezja (Le Mediterranee)

Quali posti del mondo visiteranno i concorrenti?

Pechino Express 2023 promette di essere un’edizione senza precedenti, con un itinerario che toccherà l’India, il Borneo Malese e la Cambogia. Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio guideranno i concorrenti alla scoperta di luoghi magici come la giungla urbana di Mumbai e le Backwaters del Kerala.

Mumbai, India: la prima tappa della corsa si svolge nella giungla urbana di Mumbai, la città con la densità di popolazione più elevata al mondo, esplorando i mille contrasti di questa città, tra riti sacri, spezie, colori e singolari usanze di vita quotidiana. Kerala, India: i viaggiatori attraverseranno il cuore del sub-continente indiano, svelando i contrasti di questa terra ricca di culture antichissime, fino a raggiungere le backwaters del Kerala, uno splendido scenario naturale. Borneo Malese: la corsa si tufferà nella natura selvaggia del Borneo Malese, esplorando specie animali uniche al mondo e culture antiche fatte ancora oggi di misteriosi rituali. Phnom Penh, Cambogia: i partecipanti raggiungeranno la maestosità della capitale cambogiana, adagiata lungo il fiume Mekong, esplorando i territori interni costellati di villaggi e foreste dall’atmosfera magica e sospesa. Angkor, Cambogia: la corsa si concluderà nel fantastico scenario di Angkor, sito archeologico famoso in tutto il mondo, rappresentando quel miscuglio di natura selvaggia, fascino orientale e culture antiche e moderne che accompagna tutto il percorso di questa edizione.

L’esperienza sarà unica, sia per gli appassionati di viaggi che per i fan di Pechino Express. Il viaggio porterà i concorrenti in posti stupendi, pieni di storia e cultura, in grado di offrire incredibili esperienze che rimarranno per sempre impresse nei loro cuori. Se siete pronti a partire, Pechino Express 2023 vi aspetta!