Pechino Express 2023: quando inizia su Sky, concorrenti, tappe e anticipazioni

Pechino Express 2023, tutto pronto per la nuova edizione. Siete pronti a fare le valige e partire per un nuovo appassionante viaggio in alcuni dei posti più belli del pianeta? Ancora poche settimane di attesa e i protagonisti di Pechino Express torneranno a farci compagnia, stavolta sulla pay tv Sky. Ma quando andrà in onda? Quali saranno i concorrenti? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quando inizia Pechino Express su Sky e dove vederlo in streaming

Partiamo intanto dalla data da cerchiare in rosso sul calendario, che è quella del prossimo giovedì 9 marzo 2023, ovvero una settimana dopo la finale di Masterchef 12. Il format, uno show Sky Original prodotto da Banijay Italia, sarà visibile in tv su Sky e in streaming sulle piattaforme dedicate Now tv e Sky Go. Dopodiché le puntate saranno disponibili on demand sui vari cataloghi digitali dell’emittente.