Anticipazioni Masterchef 12 puntata 16 febbraio 2023: ospiti, scaletta, cosa vedremo in tv

Continua l’avventura degli aspiranti chef di Masterchef 12 con il percorso verso la finale che si fa sempre più costellato di ostacoli. Nella masterclass sono rimasti i migliori ma soltanto uno, alla fine, si porterà a casa l’ambito titolo. Cosa vedremo pertanto nella nuova puntata? E chi sarà costretto ad abbondonare la competizione riconsegnando ai Giudici il proprio grembiule?

Cosa è successo nell’ultima puntata e chi è stato eliminato giovedì scorso

Nella puntata precedente, mandata in onda nonostante Sanremo, abbiamo assistito ad una doppia eliminazione. Laura e Leonardo non sono riusciti a rimanere al passo con i propri colleghi e, alla fine, sono stati costretti ad abbandonare il gioco in virtù dei piatti realizzati. Tra i Giudici mancava, lo ricordiamo, Giorgio Locatelli e allora, a sostegno di Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, gli aspiranti chef hanno fatto la conoscenza dello chef Giancarlo Perbellini, prima di trasferirsi in esterna a Milano. Inoltre abbiamo assistito ad un duro scontro tra Francescone e Sara (ma non è una novità) che ha alzato a dismisura la tensione nella cucina più famosa d’Italia. Ma cosa accadrà adesso nella prossima puntata?

Anticipazioni Masterchef 12 puntata di giovedì 16 febbraio 2023, cosa vedremo in tv

Secondo le anticipazioni proprio il clima di alta tensione con cui si è chiusa la puntata di giovedì scorso continuerà ad essere ancora presente. I concorrenti dovranno cimentarsi stavolta con lo skill test che vedrà la partecipazione dell’ospite d’eccezione Enrico Crippa, chef di Piazza Duomo Alba. Qualcuno però non riuscirà a dimostrarsi all’altezza delle sfide e dovrà, purtroppo, abbandonare la competizione ad un passo dalla top five di questa edizione. Chi sarà secondo voi? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata di Masterchef 12 in onda giovedì sera dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Sky Go e Now tv.

