Chi è stato eliminato a Masterchef 12 ieri sera? Cosa è successo nella puntata del 9 febbraio

Nuovo imperdibile appuntamento con la cucina di Masterchef 12. Ma cosa è successo nella puntata di giovedì 9 febbraio? Nemmeno Sanremo ferma la gara di questa avvincente dodicesima stagione di Masterchef Italia giunta all’incirca a metà del suo percorso. Le sfide si fanno sempre più impegnative e non tutti, purtroppo, riescono a stare al passo. Vediamo allora chi è stato eliminato e cosa è successo in tv nell’ultima puntata.

Masterchef 12, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata di giovedì 9 febbraio 2023

Mistery Box, Invention Test, sfida in esterna e infine pressure test. Sono questi gli ingredienti che contraddistinguono da anni – talvolta con alcuni cambi di programma – il copione delle puntate di Masterchef. Senza mai tuttavia annoiare il pubblico, anzi. Nella puntata di giovedì 9 febbraio 2023 in particolare i concorrenti sono stati messi in difficoltà dai piatti preparati dallo chef Giancarlo Perbellini. L’esterna si è svolta stavolta a Milano: per la squadra perdente si sono quindi aperte le porte del pressure test mentre per quella vincente è stato il tempo di ‘brindare’ alla salvezza ottenuta dalla balconata. E chi ha cucinato il piatto peggiore nell’ultima sfida ha dovuto riconsegnare il grembiule bianco conquistato con tanta fatica.

Ma chi è stato eliminato alla fine? Ad abbandonare la gara sono stati alla fine Laura e Leonardo!

Anticipazioni Masterchef Italia cosa vedremo nella puntata di giovedì 16 febbraio 2023

Tra sette giorni la competizione proseguirà con ulteriori sfide. Come sempre a giudicare il lavoro degli aspiranti chef ci saranno gli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, sempre più severi ed esigenti nei confronti dei concorrenti. La strada per la finale del resto si fa sempre più stretta e i protagonisti della masterclass di quest’anno, tra alleanze, colpi ‘bassi’ e mosse strategiche, capiranno che, alla fine, potranno contare soltanto su loro stessi.

Anticipazioni Masterchef 12, ospite a sorpresa? Cosa vedremo nella prossima puntata