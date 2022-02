Masterchef 11, anticipazioni 3 febbraio 2022: i concorrenti cucinano sul set della serie Sky Blocco 181

Masterchef 11, anticipazioni puntata 3 febbraio 2022. Tutto pronto per una nuova puntata del cooking show più famoso della tv. La gara entra sempre più nel vivo e i concorrenti, mai come quest’anno, sono messi a dura prova dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli. Nuove sfide attendono gli aspiranti chef nella puntata del 3 febbraio e qualcuno, purtroppo, dovrà abbandonare la gara.

Masterchef 11, riassunto puntata precedente: chi è stato eliminato nella puntata del 26 gennaio

Dove eravamo rimasti? Nella scorsa puntata ad essere eliminata è stata Tina che non è riuscita a superare il difficilissimo skill test in più livelli. Si salva invece Nicky Bryan che si lascia andare ad un gesto di esultanza liberatorio raggiungendo i suoi compagni in balconata.

Anticipazioni Masterchef 11 puntata del 3 febbraio 2022

Ma cosa vedremo in tv nella nuova puntata? Ecco le anticipazioni della puntata del 3 febbraio. Il gruppo si riduce sempre di più e ci si avvicina a grandi passi la finale. Si parte con la consueta Mystery Box che porterà i concorrenti, letteralmente, a scavare in profondità con ingredienti particolari. L’invention test porterà invece gli aspiranti chef a confrontarsi con delle rarità vegetali.

Quindi l’esterna con una prova davvero fuori dal comune: i concorrenti cucineranno direttamente sul set della serie Tv Sky Blocco 181. Per la brigata perdente sarà di nuovo tempo per il pressure test che significa eliminazione. A comunicare la triste notizia al peggiore della prova lo chef Giorgio Locatelli.

Quando va in onda Masterchef 11 e dove vederlo in Tv e in streaming

L’appuntamento con la nuova stagione di Masterchef è ogni giovedì su Sky Uno dalle 21.15. Il programma è disponibile anche in streaming su NowTv e Sky Go nonché in on demand.