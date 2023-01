Anticipazioni Masterchef 12 puntata giovedì 26 gennaio 2023: eliminazione a sorpresa? Chi è l’ospite e prove della settima puntata

Tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con la cucina di Masterchef 12. La strada verso la vittoria e verso l’assegnazione del dodicesimo titolo di Masterchef italiano si fa sempre più in salita. I primi concorrenti sono già stati eliminati ed hanno dovuto abbandonare il loro sogno: ma cosa accadrà nella puntata di domani giovedì 26 gennaio 2023? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo a Masterchef Italia nell’ultima puntata

La scorsa settimana la masterclass è stata messa alla prova con il cosiddetto comfort food. Le varie sfide si sono rivelate più complicate del previsto: dalla mistery box, passando per l’invention test con ospite d’eccezione lo chef Jacopo Mercuro, fino all’esterna nella suggestiva location della cascata delle Marmore. Alla fine, al termine del consueto pressure test, ad abbandonare la sfida è stata Ivana.

Anticipazioni Masterchef 12 settima puntata giovedì 26 gennaio 2023

Ma come proseguirà il cammino degli aspiranti chef? Secondo le anticipazioni di Masterchef 12 nella settima puntata in onda giovedì 26 gennaio 2023 i concorrenti ritroveranno la black mistery che, come nella precedente occasione, metterà a dura prova i loro nervi. “E’ la prova che odio di più”, dirà a questo proposito Hue. “Se continui così ti manderò a casa“, sarà invece il severo commento del giudice Bruno Barbieri anche se al momento non sappiamo rivolto a chi. Il seguente pressure test, che vedrà impegnati tre aspiranti chef, metterà in luce lacune incolmabili e questo si tradurrà, per uno di loro, nell’eliminazione dal programma. “Sono stanco di dirvi ogni volta assaggiate, assaggiate, assaggiate“, evidenzierà Antonino Cannavacciuolo in uno dei momenti culmine della puntata. Ma chi sarà il peggiore? E chi sarà eliminato alla fine?

Ospite Jeremy Chan

A seguire nella scaletta di puntata ci sarà lo Skill Test. Ospite d’eccezione sarà lo chef Jeremy Chan che farà scattare anche “il colpo di fulmine” con una delle concorrenti ancora in gara. Chi sarà secondo voi? Ma, tornando alla cucinata, come se la caveranno i concorrenti con la sfida che testa le loro abilità? Quale sarà l’aspirante chef che risulterà il migliore?

Anticipazioni Masterchef 12: ospite speciale e prove