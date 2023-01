Masterchef 12, anticipazioni 5 gennaio 2023: chi sono gli ospiti, prove della quarta puntata

Tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con Masterchef 12. La competizione, seppur ancora nelle fasi iniziali, ha già regalato le prime emozioni. Passate le selezioni per la Masterclass di questa edizione è arrivato infatti per i concorrenti il momento di fare sul serio e la prima aspirante chef ha già dovuto riconsegnare il grembiule conquistato con tanta fatica. A mettere subito sotto pressione i concorrenti la prima mistery box – con un giudice d’eccezione, Iginio Massari – nonché la sfida in esterna a Bassano del Grappa.

Cosa è successo nella scorsa puntata

I concorrenti hanno ritrovato una vecchia conoscenza di Masterchef: ovvero Antonio Lorenzon vincitore della nona edizione. E’ stato lui, nel corso della prima uscita lontano dalle cucine più famose d’Italia, a consigliare gli aspiranti chef svelando i segreti di un ingrediente pregiato, l’asparago bianco DOP. Ma soltanto una squadra, quella rossa, ha vinto la sfida, mentre per l’altra si è spalancata la porta del temibile pressure test.

Chi è stato eliminato nella puntata del 29 dicembre 2022

Ad attendere i concorrenti in questa sfida per restare in gara c’era Lavinia, la peggiore dell’invention test, alla quale era stato dato il grembiule nero. Per il pressure test i Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno deciso di far cimentare i concorrenti con la realizzazione del purè. Non tutti però si sono rivelati all’altezza: alla fine la peggiore è stata Luciana che è stata così la prima eliminata di Masterchef 12.

Anticipazioni Masterchef puntata 5 gennaio 2022

Ma cosa vedremo nella puntata di domani, giovedì 5 gennaio 2023? Come sempre i concorrenti dovranno affrontare nuove sfide tra cui la mistery box e qualcuno chiaramente rischierà l’eliminazione. Tra poco tutti gli aggiornamenti sulla nuova puntata e gli ospiti che vedremo in studio.

