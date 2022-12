Masterchef 12, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata del 29 dicembre

Chi è stato eliminato a Masterchef? E’ questa la domanda più cercata in queste ore considerando che la corsa degli aspiranti chef, dopo le selezioni che hanno delineato la definitiva composizione della Masterclass, è finalmente entrata nel vivo. I concorrenti di questa edizione si sono cimentati per la prima volta con la Mistery Box, con l’Invention Test, con il Pressure, ma soprattutto con l’emozionante sfida in esterna, altro esordio stagionale per questa dodicesima edizione. Ma chi alla fine delle prove ha dovuto riconsegnare il grembiule?

Chi è stato eliminato a Masterchef nella puntata del 29 dicembre 2022

Nel doppio appuntamento andato in onda giovedì 29 dicembre 2022 abbiamo iniziato a conoscere più da vicino i concorrenti, iniziando a farci un’idea sui loro punti di forza e su quelli deboli. In particolare a creare le prime tensioni è stata la sfida in esterna a Bassano del Grappa dove le due brigate non si sono certo risparmiate. Una delle squadre però ha perso la sfida ed è così finita al pressure test giocandosi la permanenza nella competizione. In precedenza invece le abilità dei 20 aspiranti chef sono state messe alla prova nella Mistery Box, dove hanno dovuto scegliere se preparare un piatto dolce oppure salato, e nell’Invention Test (sotto lo sguardo attento dell’ospite d’eccezione Iginio Massari) prima di trasferirsi tutti come visto lontani dalla Masterclass.

Luciana è la prima eliminata

Per uno di loro però è arrivato già il tempo di abbandonare le cucine di Masterchef: chi è stato pertanto ad essere stato eliminato?

Intanto dopo il primo invention test Lavinia ha ricevuto il grembiule nero ed ha dovuto aspettare l’esito della prova in esterna. Qui ha vinto la squadra rossa che ha mandato così i rivali al pressure rest. La sfida ha riguardato il purè da realizzare a regola d’arte. La peggiore è stata Luciana che è così la prima eliminata di Masterchef 12.

Quando va in onda la prossima puntata di Masterchef 12

Masterchef vi aspetta ogni giovedì in diretta esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 e in streaming sulle piattaforme Now Tv e Sky Go. Come sempre sotto l’attenta supervisione dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. La replica in chiaro invece, a differenza di X Factor, non è prevista in contemporanea ma andrà in onda sempre di questi tempi il prossimo anno su Tv8.

