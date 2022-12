Masterchef 12, anticipazioni 22 dicembre 2022: chi sono i concorrenti, i grembiuli bianchi e cosa vedremo in tv

Nuovo appuntamento con il talent e cooking show più famoso della tv, stasera in prima tv Sky torna Masterchef 12! Questa nuova edizione è partita subito forte con tantissime emozioni vissute nel corso delle selezioni. In palio per gli aspiranti chef c’è un posto nella masterclass e solo a quel punto potrà iniziare il vero percorso fino alla finale. Ma cosa vedremo stasera in tv? Saranno assegnati tutti i posti nella classe di Masterchef? Chi supererà la sfide? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nelle prime due puntate di Masterchef 12

La settimana scorsa è iniziato il percorso delle selezioni per arrivare a decretare i 20 concorrenti di questa edizione. Chi ha ottenuto tre “sì” dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri ha ottenuto l’accesso diretto alla masterclass. Ben nove quelli assegnati nelle puntate del 15 dicembre: tra questi quelli consegnati a Silvia e Sara ma anche all’eccentrico Edoardo. Per gli altri aspiranti chef è toccata una sorta diversa: chi non ha convinto appieno i giudici, ottenendo 2 sì su 3, ha ottenuto il grembiule grigio ed ora dovrà affrontare le sfide tecniche. Per tutti gli altri il sogno di diventare Masterchef si è invece concluso in anticipo.

Cosa vedremo stasera in tv, assegnati tutti i grembiuli bianchi

Stasera, giovedì 22 dicembre 2022, il percorso delle selezioni sarà completato. Chi otterrà tre sì eviterà le sfide mentre per tutti gli altri si aprirà un secondo temutissimo round per cercare di ottenere un posto nella masterclass. Ad ogni modo con il doppio appuntamento di oggi si concluderanno le selezioni e avremo i 20 concorrenti ufficiali di Masterchef 12.

Quando va in onda la prossima puntata di Masterchef

Masterchef vi aspetta poi giovedì prossimo 29 dicembre 2022 sempre in prima serata su Sky Uno e in streaming su Sky Go e Now Tv. Gli episodi saranno poi visibili on demand su questi stessi canali. Come sempre andranno in onda due episodi a partire dalle 21.15: inizierà così ufficialmente il percorso che porterà ad eleggere il 12esimo Masterchef italiano.