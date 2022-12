Masterchef 12, cosa è successo nelle puntate di ieri 15 dicembre: le selezioni, chi è stato eliminato, ci sarà la replica in chiaro su Tv8?

L’attesa è finita, Masterchef Italia è tornato! Riaprono le cucine più famose della tv per conoscere chi, tra gli aspiranti chef protagonisti della nuova edizione, sarà il nuovo Masterchef italiano. Un percorso tutto in salita fatto di sfide all’ultimo piatto tra mistery box, pressure test, e le immancabili “battaglie” in esterna. Alleanze, lotte senza esclusione di colpi, “tradimenti” tra i concorrenti in gara saranno alla base anche quest’anno della competizione culinaria più amata della tv. Siete pronti dunque per riassaporare le atmosfere di Masterchef? Ecco cosa è successo nella prima puntata.

Cosa è successo nelle prime due puntate di Masterchef 12

A giudicare gli aspiranti chef come sempre i Giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciolo e Giorgio Locatelli che saranno più severi ed esigenti che mai. Ormai il trio è diventato il punto forte del programma considerando il legame formatosi anche al di fuori della cucina. Ma cosa è successo nella puntata del 15 dicembre? Masterchef debutta come sempre con le temutissime selezioni che negli anni hanno subito varie modifiche (come ad esempio l’introduzione del grembiule firmato da uno dei Giudici per “salvare” un concorrente che altrimenti verrebbe eliminato). Con la prima e con la seconda puntata dunque è iniziata la ‘scrematura’ per selezionare i migliori che potranno accedere al programma e contendersi così il titolo di dodicesimo Masterchef italiano.

Quando va in onda Masterchef, orario e dove vederlo in tv e in streaming

L’appuntamento con il talent più famoso della cucina è ogni giovedì in esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15. Per il primo appuntamento la produzione ha deciso di proporre un doppio episodio e il format, salvo cambiamenti, dovrebbe restare invariato per ciascuna delle settimane di messa in onda. In streaming, lo ricordiamo, il programma è visibile su Sky Go e su Now Tv.

Quando vedere la replica in chiaro su Tv8

A differenza di X Factor non è prevista la replica in chiaro di Masterchef 12 su Tv8, almeno non nell’immediato. Per rivedere tutto occorrerà aspettare almeno un anno considerando che, come di consueto, il programma sarà trasmesso a ridosso del lancio della nuova stagione, in questo caso della tredicesima. Infatti domani sera (attenzione spoiler) andrà in onda la finale di Masterchef 11, l’edizione che aveva visto trionfare Tracy.