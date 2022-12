Santi Francesi e il tour 2023: date dei live e prezzi dei biglietti dei vincitori di X Factor 2022

I Santi Francesi hanno vinto l’edizione 2022 di X Factor ed ora sono sulla cresta dell’onda, oltre che su quella di tutti i trend di ricerca in queste ultime ore. Un’ultima puntata avvincente, quella andata in onda ieri sera, giovedì 8 dicembre, ricca di colpi di scena. La tensione era alle stelle, ma il duo ha tenuto banco fino alla fine, portando a casa il meritatissimo risultato. Una vittoria meritata e attesa da molti. Il gruppo vincitore dell’ultima edizione di X-Factor è rimasto letteralmente senza parole, giusto il fiato per poter dire qualcosa: ”Non abbiamo ancora realizzato quello che è successo ieri sera. Ma ringraziamo tutti, uno ad uno. È stato incredibile. Grati”. Un successo strepitoso, in totale sintonia anche con le percezioni del pubblico e i loro gusti. Già settimana prossima, precisamente lunedì 12 dicembre, uscirà l’EP “In fieri” e a gennaio ci sarà il loro primo meritato tour nei club. Vediamo di seguito le date in cui poter ascoltare i Santi Francesi live.

Santi Francesi da XFactor ai Live: tutti le date

I biglietti per il tour dei Santi Francesi non sono ancora disponibili, perché ancora presto. Quindi niente paura, c’è ancora tempo e la possibilità di accaparrarseli. I ticket d’ingresso saranno disponibili a partire però da settimana prossima: dalle ore 12.00 di lunedì 12 dicembre su Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita dalle ore 12.00 di sabato 17 dicembre. Ecco invece, di seguito, il calendario previsto per il tour che partirà nel 2023: