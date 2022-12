Masterchef 12, anticipazioni prima puntata 15 dicembre: concorrenti, giudici e dove vederlo in chiaro

La nuova stagione di Masterchef Italia, il cooking show più amato della tv, torna ancora una volta con una triade d’eccellenza, gli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli in giuria. Una nuova stagione tutta da seguire, tra sfide mozzafiato, battaglie culinarie e tante nuove ricette da scoprire anche per il pubblico a casa, avvezzo da tempo al format che tanta fortuna ha avuto nel nostro Paese, dove la cucia, certo, è una cosa molto seria, e non si scherza! Tra i tanti ospiti che faranno la loro comparsa quest’anno, nelle puntate che si susseguiranno, ci saranno sicuramente l’attesissimo Iginio Massari, Jeremy Chan, Davide Scabin, Mauro Colagreco, Enrico Crippa e Giancarlo Perbellini. Gli appuntamenti con Masterchef Italia 12 è per tutti i giovedì, alle 21.15 su su Sky e in streaming su NOW. Dunque, domani ci sarà la prima puntata della nuova stagione, siete pronti a conoscere i nuovi partecipanti?

Masterchef 12, dove vedere le puntate: orario e replica su TV8

Masterchef 12, anticipazioni prima puntata 15 dicembre

Tanti giovani e giovanissimi tra i concorrenti, e, soprattutto, sempre più cosmopoliti e internazionali: MasterChef Italia 12 riparte quest’anno con un team tutto nuovo, e una nuova stagione a partire da giovedì 15 dicembre, su Sky e in streaming su NOW in cui ne vedremo certamente delle belle. Ancora una volta, a valutare i piatti presentati dai concorrenti in gioco ci saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ormai beniamini di mezza Italia, grazie alla loro ironia e professionalità coinvolgente. Giuria solida, affermata ed affiatatissima: è il quarto anno di fila che viene confermato lo schieramento dei giudici, sintomo di una cooperazione che funziona, molto apprezzata anche dal pubblico a casa che segue con passione le loro vicende e dinamiche interne al programma. Ricordiamo solamente che nella scorsa edizione il titolo di vincitore era andato a Tracy Eboigbodin, cameriera di Verona originaria della Nigeria. Chi vincerà quest’anno?