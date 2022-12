Masterchef 12, dove vederlo in tv e in streaming: le repliche si faranno su TV8?

È uno dei programmi televisivi più seguiti e non solo da aspiranti chef o da appassionati di cucina, Masterchef ha un grande consenso di pubblico grazie al suo format nel quale i concorrenti si sfidano a suon di padelle, mestoli spatole e pinze per realizzare il loro sogno e diventare MasterChef d’Italia. L’attesa per Masterchef Italia 12 è tanta. Il cooking talent nel quale oltre agli sfidanti sono protagonisti tre noti chef: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Cuochi amatoriali si sfidano per diventare Masterchef italiani

In questo programma, dei cuochi amatoriali gareggia in prove ad eliminazione diretta chi rimane vince un premio in denaro, un trofeo, e la possibilità di scrivere e pubblicare un libro di cucina. I piatti dei concorrenti vengono giudicati dai giudici: Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli in questa edizione. I cuochi affrontano diverse prove, così che i giudici possano capire se possono o meno diventare il prossimo Masterchef italiano.

Dove viene trasmesso e a che ora

Ma quando va in onda? Dove viene trasmesso il programma televisivo? A che ora? Andiamo a vedere tutti i dettagli della trasmissione. Il programma va in onda il giovedì su Sky Uno dalle 21 e 15 alle 23 e 59. Ma è possibile vederlo anche in streaming. Per vedere Masterchef Italia 12 in streaming è sufficiente collegarsi al sito skygo.sky.it, Sky Go e NOW da computer, oppure scaricare l’app omonima eventualmente disponibile su Google Play Store su smartphone Android o su App Store su iphone. A essere supportati da NOW sono: le Smart TV, gli smartphone, i tablet, i computer, i lettori per lo streaming, i Set-top box e le console per videogiochi.