Chi sono i concorrenti di Masterchef 12: assegnati tutti i grembiuli bianchi, cosa è successo nelle puntate di ieri

Chi sono i concorrenti di Masterchef 12? Con il doppio appuntamento di giovedì 22 dicembre 2022 sono stati assegnati tutti i grembiuli bianchi. Di conseguenza è stata definita la Masterclass ufficiale della 12esima edizione. Per alcuni l’accesso alla classe è stato diretto avendo stupito i Giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri con i loro piatti di presentazione; per altri sono state necessarie altre prove supplementari, le temute sfide tecniche, ma alla fine il risultato è stato lo stesso. Ma chi è riuscito a raggiungere l’obiettivo? Chi invece è dovuto tornare a casa?

Chi sono i 20 concorrenti ufficiali di Masterchef 12 e cosa è successo nella puntata del 22 dicembre

Gli aspiranti chef sono tornati così ai fornelli. Chi ha ottenuto tre sì ha potuto indossare l’agognato grembiule bianco – ben nove quelli assegnati nelle prime due puntate andate in onda il 15 dicembre scorso (i primi nove dell’elenco sotto riportato) – mentre per gli altri è arrivato soltanto quello grigio. Che ha significato dover continuare a cucinare. Alla fine però, terminate le sfide tecniche che hanno visto sfidarsi tutti i grembiuli grigi, tutti i 20 posti in Masterclass sono stati occupati dopo le puntate di ieri sera. Ecco allora tutti i concorrenti di questa edizione:

Silvia Zummo (Imprenditrice, 56) Sara Messaoudi (Impiegata, 27) Edoardo Franco (Disoccupato, 26) Francesco Saragò (Cameriere, 29) Rachele Rossi (Sales Manager, 34) Antonio detto “Bubu” Gargiulo (Studente, 19) Hue (Project assistant, 27) Laura Manili (Architetto, 31) Francesca Filippone (Export Manager, 39) Nicola Longanesi (Studente, 20, ha partecipato a Masterchef Junior quando aveva 13 anni) Luciana Battistini (Pensionata, 74) Francesco Girardi (Fotografo, 33) Leonardo Colavito (Studente, 20) Lavinia Scotto (Studentessa, 22) Ivana Santomo (Segretaria, 60) Roberto Resta (Progettista meccanico, 34) Letizia Borri (Operatrice Sociosanitaria, 25) Giuseppe Carlone (Direttore laboratorio medico, 43) Ollivier Stemberg (Manager di beni di lusso, 45) Mattia Tagetto (Gestore di un’enoteca, 38)

Quando va in onda la prossima puntata di Masterchef

Masterchef 12 vi aspetta giovedì prossimo 29 dicembre 2022 sempre in prima serata su Sky Uno e in streaming su Sky Go e Now Tv con un altro doppio appuntamento. Inizierà così il percorso dei 20 concorrenti verso la finale e ritroveremo tutte le sfide più amata dalla mistery box passando per i pressure test alle emozionanti sfide in esterna. Come sempre l’orario è a partire dalle 21.15: inizierà così ufficialmente il percorso che porterà ad eleggere il 12esimo Masterchef italiano.

