Masterchef 12, anticipazioni 29 dicembre 2022: ospiti, prima sfida in esterna, cosa vedremo stasera in tv

Entra finalmente nel vivo la corsa degli aspiranti chef verso il titolo di 12esimo Masterchef italiano. Dopo aver completato le selezioni e delineato la composizione definitiva della masterclass per i concorrenti è tempo di iniziare a fare sul serio. Stasera infatti, nel corso del consueto doppio appuntamento del giovedì, inizierà la vera competizione con tutte le sfide più amate dal pubblico. Tra queste, pronti via, ci sarà anche la prima battaglia a colpi di piatti in esterna.

Stasera Masterchef, spoiler Mistery Box e Invention Test

Ad accogliere i 20 aspiranti chef ci saranno ovviamente i Giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo e la prima Golden Mistery Box di questa stagione. I concorrenti verranno subito messi di fronte ad una scelta: cimentarsi con un piatto dolce o uno salato? Soltanto i migliori avranno la possibilità di salvarsi evitando gli step successivi e conquistando la sempre tanto agognata balconata. Gli altri dovranno invece continuare a cucinare nel temutissimo Invention Test. Qui gli aspiranti chef avranno a che fare con due prodotti tipici della gastronomia italiana e dovranno cercare di esaltarli al meglio.

Dove sarà la prima sfida in esterna

Dopodiché sarà già tempo della prima sfida in esterna della stagione. La location di questa prima tappa lontana dalle cucine di Masterchef sarà Bassano del Grappa che accoglierà i cuochi e li porrà di fronte alla non certo facile sfida di preparare un menù per 35 produttori dell’Asparago bianco DOP, eccellenza locale che dovrà essere il protagonista principale delle portate.

Gli ospiti della quarta e quinta puntata di Masterchef 12

In questa emozionante sfida in esterna a fare gli onori di casa ci sarà Antonio Lorenzon, nono vincitore di Masterchef che preparerà al meglio i concorrenti. Ma chi sarà in grado di seguire i suoi consigli ed evitare la sconfitta? Sì perché come sempre dalla sfida tra rossi e blu uscirà la squadra perdente che al rientro in Masterclass dovrà affrontare il Pressure Test rischiando così l’eliminazione.

Chi verrà eliminato a Masterchef 12?

E’ questa la domanda a cui tutti vorremmo rispondere. Stasera infatti nel corso delle due puntate in diretta esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now Tv e Sky Go a partire dalle 21.15 uno dei 20 concorrenti dovrà già togliersi il grembiule bianco conquistato con fatica e tornare a casa. Ma chi sarà il primo eliminato di questa stagione? Intanto vi ricordiamo chi sono i 20 aspiranti chef di Masterchef 12: