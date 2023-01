Masterchef 12, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata del 19 gennaio

Nuovo appuntamento con Masterchef 12 e con gli aspiranti chef di quest’anno in corsa per aggiudicarsi il titolo di dodicesimo Masterchef italiano. Tante le emozioni e i colpi di scena nella sesta puntata in onda giovedì 19 gennaio 2023. Ma qual è stato il concorrente peggiore? Chi cioè ha dovuto riconsegnare il grembiule e abbandonare per sempre le cucine di Masterchef?

Chi è stato eliminato a Masterchef Italia nella sesta puntata del 19 gennaio 2023

Nell’ultima puntata i concorrenti sono stati messi alla prova con una Mistery box basata sul comfort food che tuttavia…tanto ‘comfort’ non è stata dato che ha creato più di una difficoltà agli aspiranti chef. Non è stato da meno l’Invention Test, che ha messo insieme tradizione e innovazione grazie alla presenza di un Giudice d’eccezione, lo chef Jacopo Mercuro, ospite della puntata. Dopodiché la Masterclass si è recata in esterna: stavolta la location è stata la splendida cornice della cascata delle Marmore. Per la squadra vincente è stato tempo di esultare mentre per il team uscito sconfitto si è aperta la lotteria del pressure test. Ma chi è stato il peggiore stavolta? Chi è stato eliminato ed ha dovuto dire così addio al sogno di vincere Masterchef?

L’eliminata della puntata è Ivana!

Quando va in onda e cosa vedremo nella prossima puntata di Masterchef 12

Come proseguirà adesso la competizione di questa dodicesima stagione? In tal senso l’attesa durerà appena lo spazio di una settimana: Masterchef vi aspetta come sempre infatti ogni giovedì in diretta esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 e in streaming sulle piattaforme Now Tv e Sky Go. La prossima puntata andrà in onda giovedì 26 gennaio 2023. Quali sfide e quali prove avranno in serbo i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri per gli aspiranti chef? Chi, alla fine, sarà eliminato dalla gara?

Anticipazioni Masterchef 12: prove, ospiti, cosa vedremo nella puntata