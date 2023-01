Anticipazioni Masterchef 12: prove, ospiti, cosa vedremo nella puntata del 12 gennaio 2023

Torna domani in prima serata su Sky Uno in prima serata l’appuntamento con Masterchef 12, il talent/cooking show più famoso della tv. In questa edizione le prove – ma anche e soprattutto i Giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri – si stanno rivelando particolarmente impegnative e difficili per i nuovi aspiranti chef malgrado la competizione sia soltanto all’inizio. Ma cosa è successo la scorsa settimana? E cosa vedremo domani nella quinta puntata di Masterchef 12? Scopriamolo insieme guardando tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella quarta puntata

Intanto facciamo un piccolo riepilogo. Quella della scorsa settimana è stata una puntata complicatissima per i concorrenti: si è partiti dalla black mistery box che ha portato i peggiori subito a confrontarsi con un inaspettato pressure test che è costato l’eliminazione, pronti via, a Rachele. Ma i colpi di scena non sono finiti. Nel temibile skill test in tre steps, che ha visto protagonista un quarto Giudice d’eccezione, Davide Scabin (che ha avuto il potere di fermare i concorrenti a prova in corsa e mandarli al livello successivo senza possibilità di salvarsi), ben due aspiranti chef sono andati a casa: si tratta di Francesco e Letizia, con quest’ultima che ha commesso l’imperdonabile errore di aver fritto ad una temperatura troppo bassa. Per tutti e tre dunque il sogno di diventare nuovo Masterchef italiano è finito in anticipo.

Anticipazioni Masterchef 12 puntata di giovedì 12 gennaio 2023

Ma cosa vedremo dunque domani sera? Chi sarà eliminato e dovrà riconsegnare il grembiule conquistato con grande fatica ai Giudici? Secondo le anticipazioni della nuova puntata di Masterchef 12 si tornerà sul classico e gli aspiranti chef ripartiranno dalla tradizionale mistery box. Nell’invention test ci sarà però una sorpresa: “Avete capito che a noi piace provocarvi?” dirà con tono sibillino Bruno Barbieri. A cosa si riferirà?

La scaletta della quinta puntata

Detto della mistery box e dell’invention test gli aspiranti chef torneranno a cimentarsi, dopo la prima uscita di questa nuova stagione a Bassano Del Grappa, nella sfida in esterna. Destinazione? Sole, mare e spiaggia, nella splendida Tropea. Ma soltanto una squadra conquisterà la vittoria e per l’altra sarà purtroppo tempo di affrontare il temibilissimo pressure test. E purtroppo un altro concorrente dovrà abbandonare la gara. Chi sarà secondo voi?

Chi sono i concorrenti ancora in gara a Masterchef 12

Questi a ogni modo i concorrenti ancora in gara in questa edizione dopo le eliminazioni avvenute nelle scorse puntate:

Silvia Zummo (Imprenditrice, 56) Sara Messaoudi (Impiegata, 27) Edoardo Franco (Disoccupato, 26) Francesco Saragò (Cameriere, 29) Antonio detto “Bubu” Gargiulo (Studente, 19) Hue (Project assistant, 27) Laura Manili (Architetto, 31) Francesca Filippone (Export Manager, 39) Nicola Longanesi (Studente, 20, ha partecipato a Masterchef Junior quando aveva 13 anni) Leonardo Colavito (Studente, 20) Lavinia Scotto (Studentessa, 22) Ivana Santomo (Segretaria, 60) Roberto Resta (Progettista meccanico, 34) Giuseppe Carlone (Direttore laboratorio medico, 43) Ollivier Stemberg (Manager di beni di lusso, 45) Mattia Tagetto (Gestore di un’enoteca, 38)

Di seguito invece gli aspiranti chef eliminat sin qui: Rachele Rossi (Sales Manager, 34), Letizia Borri (Operatrice Sociosanitaria, 25), Francesco Girardi (Fotografo, 33), Luciana Battistini (Pensionata, 74).