Masterchef 12, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata del 5 gennaio

Nuovo imperdibile appuntamento con la corsa degli aspiranti chef verso il titolo di dodicesimo Masterchef italiano. La gara inizia ad entrare nel vivo e come di consueto per alcuni concorrenti è già tempo di tornare a casa. Chi infatti non si dimostra all’altezza incorre nel giudizio insindacabile dei Giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri dovendo così rinunciare al proprio sogno. Ma chi è stato eliminato nella quarta puntata di Masterchef 12? E cosa è successo nel corso delle prove?

Chi è stato eliminato a Masterchef nella quarta puntata del 5 gennaio 2023

Prima puntata dell’anno e seconda eliminazione, stavolta con modalità per certi versi inaspettate, della dodicesima stagione di Masterchef Italia. I concorrenti infatti, pronti via, hanno dovuto subito affrontare una black mistery box con i peggiori spediti subito al pressure test. Dopodiché, come anticipato in questo articolo, gli aspiranti chef hanno dovuto sottoporsi al temibile skill test in step multipli cercando di guadagnarsi di volta in volta l’accesso in balconata. Ma quale concorrente è stato il peggiore? Chi ha dovuto riconsegnare il grembiule bianco abbandonando per sempre le cucine di Masterchef?

I peggiori concorrenti secondo Chef Barbieri sono stati Rachele, Bubu, Giuseppe, Letizia e Silvia. Tra di loro però due persone si sono salvate, stiamo parlando di Silvia e Bubu mentre le restanti sono finite al pressure test. A presentare il piatto peggiore del pressure è Letizia ma ad abbandonare la gara, dicendo dunque addio al sogno di arrivare in finale, è Rachele in quanto ha portato davanti ad i giudici un pollo crudo, errore imperdonabile per la giuria. Per quel che riguarda invece lo Skill Test, a lottare per la finale sono Letizia, Ivana, Laura e Francesco G. Alla fine, a dover tornare a casa è proprio quest’ultimo, i cui errori sono ritenuti dai giudici troppo gravi. Ma non finisce qui. A lasciare la cucina di Masterchef anche la giovane aspirante cuoca Letizia, i quali errori, arrivati a questo livello di competizione, sono stati ritenuti inaccettabili.

Quando va in onda la prossima puntata di Masterchef 12

Masterchef vi aspetta ogni giovedì in diretta esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 e in streaming sulle piattaforme Now Tv e Sky Go. Come sempre sotto l’attenta supervisione dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. La replica in chiaro invece, a differenza di X Factor, non è prevista in contemporanea ma andrà in onda sempre di questi tempi il prossimo anno su Tv8. Ogni giovedì è previsto un doppio episodio? Ma come proseguirà la corsa degli aspiranti chef verso il titolo? Quali sorprese ci riserveranno i Giudici? Sette giorni di pazienza e sapremo tutto.

Chi sono i concorrenti di Masterchef 12: le schede complete degli aspiranti chef