Masterchef 12, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata del 12 gennaio

Nuovo imperdibile appuntamento con la cucina più famosa d’Italia e con gli aspiranti chef di Masterchef 12. La gara sta entrando nel vivo e le sfide si fanno via via sempre più difficili. Quest’anno, c’è da dire, i Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Girogio Locatelli, non stanno risparmiando nulla ai concorrenti mettendoli sin dall’inizio a dura prova. Ma cosa è successo nella quinta puntata? E soprattutto: chi è stato eliminato e ha dovuto quindi riconsegnare il grembiule bianco dicendo addio al suo sogno?

Chi è stato eliminato a Masterchef Italia nella quinta puntata del 12 gennaio 2023

Dopo i clamorosi colpi di scena della settimana scorsa – da cui in effetti dobbiamo ancora riprenderci (ben tre erano stale le eliminazioni) – la puntata del 12 gennaio ha ripreso un copione più lineare. I concorrenti sono così ripartiti dall’immancabile Mistery Box per poi affrontare l’Invention Test; da qui gli aspiranti chef hanno fatto rotta per Tropea per affrontare la seconda sfida in esterna della stagione. La squadra perdente ha dovuto fare i conti con il temibile pressure test mentre quella vincente ha potuto festeggiare la salvezza. Ma chi, al termine della sfida da dentro o fuori, è stato il peggiore? Chi cioè ha dovuto abbandonare per sempre la cucina di Masterchef?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata di Masterchef 12

Come proseguirà adesso la competizione di questa dodicesima stagione? Per scoprirlo non ci resta che vedere le prossime puntate. Masterchef vi aspetta come sempre ogni giovedì in diretta esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 e in streaming sulle piattaforme Now Tv e Sky Go. Al timone del programma ci saranno sempre i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. La replica in chiaro invece, a differenza di X Factor, non è prevista in contemporanea ma andrà in onda sempre di questi tempi il prossimo anno su Tv8. A dover abbandonare il cooking show è stata Francesca Filippone.