Anticipazioni Masterchef 12: ospiti e prove, cosa vedremo nella puntata del 19 gennaio 2023

Nuovo appuntamento con Masterchef 12 e nuove emozioni in arrivo nella cucina più famosa d’Italia. La competizione è ormai entrata nel vivo e i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli non risparmiano più il minimo errore agli aspiranti chef. Diversi fin qui i concorrenti che hanno dovuto abbandonare la competizione: chi non riesce a stare al passo con il livello delle sfide, via via sempre più complesse e difficili, deve riconsegnare il grembiule e abbandonare per sempre la cucina di Masterchef. Ma cosa ci aspetta nella puntata di giovedì 19 gennaio 2023?

Cosa è successo nella quinta puntata

La scorsa settimana ci siamo lasciati con un’eliminazione un po’ a sorpresa. Dopo l’esterna a Tropea che ha sancito la vittoria della squadra rossa, gli sfidanti del team blu hanno dovuto fare i conti con il temibile pressure test. La sfida per la salvezza ha riguardato la preparazione della crepes suzette che, ad onor del vero, ha messo in difficoltà tutti gli aspiranti chef tanto che i Giudici hanno salvato i concorrenti di volta in volta anche per un solo singolo componente del piatto presentato. Alla fine ad essere stata eliminata è stata a sorpresa Francesca.

Anticipazioni Masterchef 12 puntata di giovedì 19 gennaio 2023

Ma cosa vedremo dunque domani sera? Chi sarà eliminato e dovrà riconsegnare il grembiule conquistato con grande fatica ai Giudici? Secondo le anticipazioni della nuova puntata di Masterchef 12 inizialmente sarà il comfort food (che non si rivelerà tale) a mettere in difficoltà gli aspiranti chef. Tradizione e innovazione caratterizzeranno la sfida successiva – con un ospite d’eccezione – prima della nuova prova lontana dalle cucine di Masterchef Italia.

La scaletta della quinta puntata

Stavolta la destinazione per i concorrenti sarà la cascata delle Marmore per un’altra ‘battaglia’ a colpi di preparazioni e piatti da servire ai commensali selezionati per l’occasione. Come sempre però soltanto una squadra conquisterà la vittoria e per l’altra sarà purtroppo tempo di affrontare il temibilissimo pressure test che sarà all’insegna della creatività. Il peggiore, purtroppo, dovrà lasciare la Masterclass. Chi sarà secondo voi?

Chi sono i concorrenti ancora in gara a Masterchef 12

Arrivati ormai alla sesta puntata del programma il numero degli aspiranti chef di questa edizione si sta progressivamente riducendo. Di seguito i concorrenti ancora in gara prima della puntata del 19 gennaio:

Silvia Zummo (Imprenditrice, 56) Sara Messaoudi (Impiegata, 27) Edoardo Franco (Disoccupato, 26) Francesco Saragò (Cameriere, 29) Antonio detto “Bubu” Gargiulo (Studente, 19) Hue (Project assistant, 27) Laura Manili (Architetto, 31) Nicola Longanesi (Studente, 20, ha partecipato a Masterchef Junior quando aveva 13 anni) Leonardo Colavito (Studente, 20) Lavinia Scotto (Studentessa, 22) Ivana Santomo (Segretaria, 60) Roberto Resta (Progettista meccanico, 34) Giuseppe Carlone (Direttore laboratorio medico, 43) Ollivier Stemberg (Manager di beni di lusso, 45) Mattia Tagetto (Gestore di un’enoteca, 38)

Di seguito invece gli aspiranti chef eliminati sin qui: Rachele Rossi (Sales Manager, 34), Letizia Borri (Operatrice Sociosanitaria, 25), Francesco Girardi (Fotografo, 33), Luciana Battistini (Pensionata, 74). Quindi Francesca Filippone (Export Manager, 39) l’ultima in ordine di tempo ad aver dovuto abbandonare la Masterclass.