Anticipazioni Masterchef 12: scaletta, ospite, prove cosa vedremo nella puntata dell’8 febbraio

Torna giovedì 8 febbraio 2023 l’immancabile appuntamento con la cucina di Masterchef 12. Il talent e cooking show più famoso della tv non si ferma neanche per Sanremo: ma cosa vedremo nella nuova puntata? Chi si distinguerà tra la Masterclass e chi invece dovrà fare i bagagli e restituire il grembiule bianco? Vediamo allora tutte le anticipazioni su cosa andrà in onda giovedì 8 febbraio 2023.

Cosa è successo a Masterchef Italia la settimana scorsa

Prima di tutto però può essere utile un rapido riepilogo. La scorsa settimana abbiamo assistito ad una cocente eliminazione: quella di Ollivier. Per chi sta seguendo il programma si tratta di un’uscita decisamente a sorpresa considerando che l’aspirante chef si era distinto sempre tra i migliori nelle varie sfide; stavolta però, prima in esterna e poi nel pressure test, si è un po’ complicato la vita con scelte sbagliate (come nel decidere il menù per la sua squadra e al pressure sul piatto da preparare) arrivando alla fine a creare la portata peggiore.

Anticipazioni Masterchef 12, scaletta, ospiti e prove dell’8 febbraio 2023

Giovedì 8 dunque come detto la gara proseguirà. Ma cosa vedremo in tv? Lo chef Giancarlo Perbellini visiterà la masterclass e sarà ospite della nuova puntata: le sue preparazioni metteranno in seria difficoltà i concorrenti e non tutti si mostreranno all’altezza della situazione. Dopodiché gli aspiranti chef torneranno nuovamente in esterna, stavolta in direzione Milano. Ad essere protagonista sarà il fattore tempo: come sempre la squadra peggiore dovrà continuare a cucinare per la salvezza mentre l’altra potrà festeggiare in balconata. Ancora una volta poi sarà il pressure test a infrangere il sogno di un altro aspirante chef: chi sarà stavolta? L’appuntamento è per domani in prima serata su Sky Uno dalle ore 21.15.

