Anticipazioni Masterchef 12: prove, ospite, cosa vedremo nella puntata del 2 febbraio

Tutto pronto per una nuova puntata di Masterchef 12, il talent di cucina più famoso della tv. La corsa degli aspiranti chef prosegue a colpi di sfide sempre più impegnative sempre sotto l’occhio intransigente dei Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Ma cosa vedremo in tv nella puntata di giovedì 2 febbraio 2023? Vediamo tutte le anticipazioni quando siamo arrivati al giro di boa della competizione.

Cosa è successo a Masterchef Italia nell’ultima puntata

La settimana scorsa i concorrenti hanno dovuto fare i conti con una doppia eliminazione. A mettere subito in difficoltà la masterclass era stata una temibile black mistery box, seguita, per i peggiori, dal pressure test. Ad abbandonare la gara dicendo addio al suo sogno di diventare il dodicesimo Masterchef italiano era stato Giuseppe. Ma le sorprese, per gli aspiranti chef, non erano finite lì: lo skill test, supervisionato dall’ospite d’eccezione Jeremy Chan, aveva portato ad un’altra eliminazione. A riconsegnare il grembiule era stata Silvia.

Anticipazioni Masterchef 12, scaletta, ospiti e prove del 2 febbraio 2023

Ma cosa vedremo nella nuova puntata? Ospite in studio ci sarà il pasticcere Gianluca Fusto, uno dei volti più famosi e noti dell’alta pasticceria italiana. Sarà lui a “rimettere in riga” i concorrenti dato che la masterclass, almeno inizialmente, si dimostrerà più indisciplinata del solito (non mancherà anche qualche siparietto divertente con i Giudici). Quindi sarà la volta dell’esterna in montagna. Oltre alla sfida in cucina imperdibile sarà “l’arrampicata” fuori programma con protagonista Bruno Barbieri alle prese con un’insidiosa scalata. Tornando alla gara, la squadra perdente come sempre dovrà affrontare il temutissimo pressure test e, purtroppo, un altro aspirante chef sarà costretto ad abbandonare la competizione. Per saperne di più non ci resta che aspettare l’appuntamento in tv con Masterchef 12: come sempre di giovedì in prima serata in esclusiva su Sky Uno.

