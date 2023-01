Chi è stato eliminato a Masterchef 12 ieri sera? Cosa è successo nella puntata del 26 gennaio

Masterchef 12, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata del 26 gennaio 2023. Nuovo appuntamento con la cucina più famosa d’Italia e nuove emozioni nella corsa al titolo di dodicesimo Masterchef italiano. Il percorso verso la finale, sebbene manchi ancora molto, si fa sempre più arduo e in salita. Non tutti i concorrenti riescono a stare al passo con le difficili prove predisposte dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Ma cosa è successo nell’ultimo episodio? Chi purtroppo ha dovuto riconsegnare il grembiule dicendo addio per sempre al suo sogno?

Nella puntata di ieri sera gli aspiranti chef si sono confrontati con un ospite d’eccezione, lo chef Jeremy Chan, durante il temutissimo skill test che mette alla prova le abilità dei concorrenti. Poco prima però la masterclass ha dovuto fare i conti con il “ritorno” della Black Mistery Box e, a seguire, i peggiori hanno dovuto lottare per la salvezza in un adrenalinico pressure test a tre. Ma chi è stato il peggiore alla fine ed è stato per questo eliminato dalla gara?

Ad abbandonare la competizione è Giuseppe. La seconda eliminata al termine dello skill test è invece Silvia.

Anticipazioni Masterchef 12, cosa vedremo nella prossima puntata

Come proseguirà adesso la competizione di questa dodicesima stagione? In tal senso l’attesa durerà appena lo spazio di una settimana: Masterchef vi aspetta come sempre infatti ogni giovedì in diretta esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 e in streaming sulle piattaforme Now Tv e Sky Go. La prossima puntata andrà in onda giovedì 2 febbraio 2023. Ma quali sfide e quali prove avranno in serbo i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri per gli aspiranti chef? Chi, alla fine, sarà eliminato dalla gara? Il cammino per i concorrenti si fa sempre più duro: e chi non sarà all’altezza dovrà abbandonare per sempre la cucina di Masterchef.

