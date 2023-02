Chi è stato eliminato a Masterchef 12 ieri sera? Cosa è successo nella puntata del 2 febbraio

Nuovo imperdibile appuntamento con la cucina di Masterchef 12. Un altro concorrente ha dovuto abbandonare la sfida riconsegnando il grembiule bianco conquistato con tanto sudore e fatica. Dovendo dire così addio al sogno di diventare il nuovo Masterchef italiano. Ma chi è stato a dover abbandonare la sfida? Vediamo tutto quello che è successo nella puntata di giovedì 2 febbraio 2023.

Masterchef 12, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata di giovedì 2 febbraio 2023

Nella puntata del 2 febbraio Mistery Box i concorrenti hanno dovuto fare i conti con la pasticceria e in particolare con l'ospite della puntata Gianluca Fusto. Poi sono andati in esterna con destinazione Valle D'Aosta: ma soltanto una squadra ha conquistato la salvezza mentre per l'altra si è spalancata la porta del pressure test. E uno dei concorrenti ha dovuto abbandonare la sfida: ma chi? A dover abbandonare la gara è stato Ollivier. La corsa degli aspiranti chef, quando siamo arrivati grosso modo a metà percorso, prosegue.

Cosa vedremo nelle prossime puntate di Masterchef Italia

Piatti perfetti, altri meno, altri ancora del tutto impresentabili. Sfide sempre più difficili e il giudizio come sempre severissimo dei Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Non solo. A tenere banco sono anche le alleanze, i giochi di strategia e le mosse nella masterclass per cercare di eliminare i concorrenti più forti e aumentare così le proprie chance di arrivare in finale. La puntata del 2 febbraio, che ha avuto come filo conduttore il “tema delle radici”, ci ha regalato nuovi colpi di scena. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? Chi riuscirà ad andare avanti nella gara? L’attesa, in tal senso, durerà appena sette giorni. Giovedì prossimo, 9 febbraio 2023, ci aspetta un nuovo appuntamento con Masterchef 12, sempre in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now Tv e Sky Go a partire dalle 21.15.