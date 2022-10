Pechino Express 2023, chi sono i concorrenti: cast coppie, quando inizia e dove vederlo in tv (Sky o Rai 2?)

Inaspettatamente Pechino Express, noto programma all’insegna dell’avventura, oggi ha sorpreso i fan. Sì, perché poco fa sui canali social è stato reso pubblico il cast della prossima e imperdibile edizione, che prenderà il via nel 2023. E che vedrà alla conduzione, ancora una volta, Costantino Della Gherardesca. I protagonisti, volti noti del mondo dello spettacolo, zaino in spalla dovranno partire, scoprire nuove realtà e culture. Tra sfide, percorsi ad ostacoli e buste nere.

Chi parteciperà a Pechino Express 2023

Sono 9 le coppie di viaggiatori, che sono pronte a partire. Ecco chi ci sarà nel cast:

Le influencer Giorgia Soleri e Federippi

Alessandra Demichelis e Lara Picardi (avvocata e psicologa)

Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Dario e Caterina Vergassola

Martina Colombari e Achille Costacurta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Carolina Stramare e Barbara Prezja

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

Quando inizia e dove andrà in onda

Nel 2023 Pechino Express sarà ambientato tra India, Borneo malese e Cambogia. Ancora mistero, invece, sulla data d’inizio, ma molto probabilmente l’adventure game, che l’anno scorso ha fatto trionfare Victoria Cabello e Paride Vitale, andrà in onda in primavera. Anche quest’anno la trasmissione sarà trasmessa su SKY e su NOWTV, non più su Rai 2.