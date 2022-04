Matteo Giunta, chi è il futuro marito di Federica Pellegrini: allenatore nuoto, età, Instagram e matrimonio

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi del salotto televisivo, dopo l’intervista a Roberto Bolle, Anna Safroncik e Stefano De Martino, anche Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta. Loro, per la prima volta insieme, si racconteranno ai microfoni della Toffanin. Dall’inizio della relazione alla proposta di matrimonio.

Chi è l’allenatore Matteo Giunta

Matteo Giunta è nato a Pesaro il 7 maggio del 1982 ed è un allenatore di nuoto, nonché fidanzato e futuro marito della campionessa Federica Pellegrini. Matteo vanta alle spalle una brillante carriera e nel 2018 è stato premiato dal CONI con la Palma d’oro. Ha iniziato a fare il preparatore atletico di suo cugino, Filippo Magnini, poi nel 2014 ha iniziato ad allenare la Pellegrini, che all’epoca era fidanzata proprio con Magnini. Dopo la separazione, Matteo si è dedicato solo a lei e insieme sono riusciti a conquistare l’oro ai mondiali di Budapest del 2017.

L’incontro con Federica Pellegrini

Ma veniamo alla vita privata e all’incontro con Federica Pellegrini, che gli ha cambiato la vita. I due sono legati sentimentalmente dall’autunno del 2019: hanno sempre avuto un ottima intesa, poi sono stati paparazzati durante una cena a lume di candela. Ma la loro storia è sempre stata ‘nascosta’, o meglio tenuta lontano dai riflettori, fino a quando la campionessa non ha deciso di parlare di lui dopo l’ultima gara: “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. Lui è un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale”.

Quando ci sarà il matrimonio

Il 30 ottobre del 2021 Matteo Giunta, per sugellare l’amore, ha chiesto alla sua Federica di sposarlo. In ginocchio, la scatoletta in mano e il sì della campionessa. Come hanno raccontato ai microfoni di Verissimo, i due si sposeranno verso fine agosto a Venezia, città d’origine della campionessa. “Non pensavo che l’organizzazione fosse così complicata, però siamo a buon punto – ha spiegato la Davina – non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme”.

Figli e il sogno di una famiglia

I due sognano di mettere su una famiglia. ‘Matteo non mi ha nascosto il desiderio di allargare la famiglia. il fatto di non usare precauzioni, però, non significa che ci stiamo provando tutti i giorni – ha spiegato la Pellegrini – ci sono talmente tante cose in ballo adesso, non vorremmo viverle tutte insieme. E poi vorrei arrivare al matrimonio senza pancione per godermi la festa…e il vestito’.

