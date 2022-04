Filippo Magnini: chi è, età, moglie, Giorgia Palmas, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo che, come sempre, si preannuncia essere ricca di emozioni e di sorprese. Silvia Toffanin accoglierà tutti i vari ospiti nel suo salotto televisivo, pronta ad ascoltare ciò che hanno da raccontare. Tra loro anche Filippo Magnini insieme alla moglie Giorgia Palmas. Conosciamo meglio l’ex nuotatore!

Filippo Magnini: chi è, età, tutto su di lui

Filippo Magnini è nato il 2 febbraio del 1982 a Pesaro, ha 40 anni ed è del segno dell’Acquario. Si sa poco della sua vita privata: è sposato con Giorgia Palmas e ha una figlia, Mia. Maggiori informazioni si hanno sulla sua carriera: è infatti considerato il miglior stileliberista italiano (distanza brevi), primato che condivide con Giorgio Lamberti, e, tra i vari riconoscimenti, è stato anche due volte campione del mondo. Nel 2008 ha partecipato all’Isola dei Famosi.

Carriera e fisico

Filippo non cominciò in quello che è il suo stile di punta: infatti, prima di dedicarsi allo stile libero, prova con lo stile misto e rana. Nel 2002 arriva per la prima volta sul podio: sono i campionati estivi italiani. Disputa poi anche gli invernali in vasca corta e vince i primi tre titoli. Ai Campionati europei di Dublino, in vasca corta raggiunge il secondo posto. Vince tre ori e un bronzo nei Campionati europei di Madrid, quindi si presenta ai giochi di Atene. Partecipa poi a giochi italiani ed europei, oltre che i Campionati mondiali di nuoto 2005: diventa così il primo italiano a vincere il titolo sui 100 stile libero. Vince poi gli ori nei Campionati europei di Trieste, partecipa nel 2006 alla Coppa del Mondo di New York, ai Campionati mondiali in vasca corta di Shangai, agli Europei di Budapest e agli Europei di Helsinki dove stabilisce un nuovo record italiano nei 200 metri. Nel 2007 ci sono i Mondiali di Melbourne dove ottiene un argento e si qualifica anche al primo posto sui 100 metri, insieme a Brent Hayden. In seguito di sono le Olimpiadi di Pechino, ma prima è la volta degli Europei di Debrecen dove ottiene un oro. Invece agli europei in vasca lunga di Eindhoven ottiene un argento e alle Olimpiadi ottiene due quarti posti. Nel 2008 ottiene importanti successi sia ai campionati italiani che ai Mondiali di Roma, in vasca lunga. Nel 2012 è la volta dei Campionati europei di Decebren dove vince due ori e due argenti. Un argento lo ottiene anche nei Campionati mondiali in vasca corta di Instanbul. Nel 2013 ottiene un bronzo ai Campionati mondiali di nuoto e anche un argento. Terzo posto anche ai Campionati europei di Berlino nella staffetta 4×100 e 4×50, e un secondo posto nella staffetta 4×200 stile libero.

Chi è la fidanzata, moglie e compagna

Filippo Magnini ha avuto una lunga relazione con la collega Federica Pellegrini. Una volta terminata la storia d’amore, si è legato sentimentalmente all’ex velina Giorgia Palmas che ha sposato nel 2021.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas genitori

Filippo Magnini si è sposato con Giorgia Palmas nel 2021, ma i due avevano avuto una figlia il 25 settembre del 2020, Mia.

Instagram

Filippo Magnini è molto seguito su Instagram. Con il suo account @filomagno82 vanta 395 mila followers.