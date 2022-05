Giorgia Palmas: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, amori, figlie, Filippo Magnini

E’ tutto pronto per un nuovo e fantastico appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin in onda tutte le domenica. Oggi, 28 maggio 2022, tanti gli ospiti pronti a condividere la loro storia con il pubblico di Canale 5. Tra loro troveremo anche Giorgia Palmas, seconda a Miss Mondo 2000 nonché attrice, conduttrice e showgirl. Ma scopriamo tutto su di lei!

Giorgia Palmas: chi è, età

Giorgia Palmas è nata a Cagliari il 5 marzo del 1982, ha perciò 40 anni compiuti il mese scorso. E’ del segno dei Pesci. Poco si sa sulla sua vita privata se ha due figlie: la prima, Sofia, è nata nel 2008, mentre la seconda, Mia, è nata nel 2020. Maggiori informazioni si hanno sulla sua carriera che comincia quando si aggiudica il secondo posto a Miss Mondo 2000. In quell’occasione riceve il tutolo Miss Queen Europe 2000.

Carriera

Inizia a farsi notare in televisione nel 2001, nel programma di Adriano Celentano su Rai 1 “125 milioni di caz…te”, quindi partecipa a “Buona Domenica”. Nel 2002 diviene la velina mora di “Striscia la notizia“. Continua puoi diventando valletta a “I raccomandati”. Continua varie attività da showgirl a cui affianca anche l’attività da attrice (che svolge anche incinta in “Buona la prima!”). Si allontana per qualche tempo dalla televisione, poi nel 2011 partecipa all’Isola dei Famosi, che vince.

Paperissima Sprint e l’esperienza in radio

Dopo questo evento inizia la sua attività da conduttrice dove Paperissima sprint rappresenta il suo maggior successo. Si sposta poi in radio: nel 2015 è la presentatrice di Festival Show e conduce 105 Take Away. Affianca, nel 2017, Ezio Greggio alla conduzione del “Monte-Carlo Film Festivel de la Comédie”. Continua con varie attività come conduttrice fino ad approdare, nel 2018, a Milan TV dove ha la conduzione di “Matchday”.

La vita privata, gli amori

Giorgia Palmas ha avuto una relazione con il calciatore Davide Bombardini e da lui ha avuto la figlia, Sofia, nata nel 2008. Ha avuto un breve flirt con Filippo Inzaghi, ma dal 2012 al 2017 Giorgia è stata legata sentimentalmente al campione di bike trial Vittorio Brumotti. Una volta finita la relazione, nel 2018 si è fidanzata con il nuotatore Filippo Magnini, dal quale ha avuto la secondogenita, Mia, nel 2020 e che ha sposato nel 2021.

Instagram

Giorgia è molto attiva sui social: il suo account @giopalmas82 conta 1,8 milioni di follower!