Federica Pellegrini: chi è, età, carriera, ritiro, altezza, chi è il fidanzato Matteo Giunta, matrimonio, vita privata e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi del salotto televisivo, dopo l’intervista a Roberto Bolle, Anna Safroncik e Stefano De Martino, anche Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta. Loro, per la prima volta insieme, si racconteranno ai microfoni della Toffanin. Dall’inizio della relazione alla proposta di matrimonio.

Chi è Federica Pellegrini, la biografia

Federica Pellegrini è nata a Mirano il 5 agosto del 1988 da Cinzia, figlia di un ex campione italiano di lotta greco-romana e da Roberto, barman in un grande albergo. È stata proprio la mamma ad avviare Federica al nuoto nel 1995 quando, al termine dei corsi di acquaticità per neonati, l’ha iscritta ai corsi avanzati nella piscina di Gazzera. A soli 6 anni Federica ha disputato con successo le prime gare, poi a 14 anni ha partecipato per la prima volta ai campionati italiani assoluti, mentre ha esordito in nazionale maggiore nel 2004.

La carriera e i successi della nuotatrice

Tutto è iniziato nel 2002 quando Federica si è messa in luce a livello nazionale agli italiani di Gubbio, poi si è affermata stileliberista italiana emergenze e nel 2004 ha partecipato ai Giochi Olimpici di Atene per la prima volta. A oggi è sicuramente una famosissima nuotatrice italiana specializzata nello stile libero: primatista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400. Federica è considerata la più grande nuotatrice italiana: ha preso parte a quattro rassegne olimpiche e ai Giochi di Pechino nel 2008 ha vinto la medaglia d’oro. La rivista Swimming World Magazine l’ha eletta Nuotatrice dell’anno nel 2009 e Nuotatrice europea dell’anno nel 2009, 2010 e 2011. Inoltre, visti i successi ottenuti ai Giochi Olimpici nel 2004 e dopo quattro anni, la nuotatrice è stata insignita dei titoli di Ufficiale e poi di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Il ritiro

Prima delle Olimpiadi, Federica Pellegrini aveva annunciato che il suo ritiro dal nuoto agonistico non sarebbe avvenuto subito dopo Tokyo 2020, ma dopo aver affrontato l’International Swimming League. In realtà, poi, sottopressione della sua squadra di club, il Circolo Canottieri Aniene, il ritiro ufficiale è avvenuto il 30 novembre 2021 ai Campionati italiani invernali, manifestazione in cui ha vinto la sua ultima medaglia d’oro nei suoi amati 200 metri stile libero. A fine manifestazione si è esibita anche in una gara di addio e ha annunciato che non parteciperà ai campionati europei del 2022, che si terranno a Roma.

Chi è il fidanzato, ex amori e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Federica Pellegrini ha avuto una lunga storia d’amore con il nuotatore Luca Marin, tra il 2008 e il 2011. Poi, dal 2011 al 2017 è stata fidanzata con il collega Filippo Magnini. Ora è di nuovo innamorata e il fortunato è Matteo Giunta, noto allenatore di nuoto.

La proposta di matrimonio

Matteo Giunta in ginocchio, la classica scatolina con il prezioso contenuto in mano e un bacio a suggellare il “sì” di risposta da parte della campionessa olimpica. È stata la stessa Federica a comunicarlo ai fan postando la foto su Instagram: la Pellegrini ha commentato il post con una frase di Vasco Rossi. «Io e te e tutto il mondo fuori. ❤️ SI». E ora i due diventeranno presto marito e moglie.

Instagram

Federica Pellegrini è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale (@kikkafede88) vanta 1,6 milioni di followers.