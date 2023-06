Isola dei Famosi 2023, anticipazioni 5 giugno 2023: ospiti, televoto, eliminato e ultime news su Helena

Una nuova settimana, dopo il ponte del 2 giugno, ha preso il via. E, come ogni lunedì che si rispetti, l’appuntamento su Canale 5 è solo uno. Ed è quello con l’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione, ormai da tempo, Ilary Blasi. Tra mancanza di cibo, lotta per la sopravvivenza, natura che sovrasta ogni cosa e polemiche, ecco tutto quello che vedremo stasera. Due i naufraghi al televoto, tante le discussioni tra i concorrenti sempre più stanchi, con la finale del 19 giugno che, finalmente, si avvicina.

Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci al televoto, chi viene eliminato

Dopo l’eliminazione definitiva di Corinne Clery, sono due i naufraghi finiti dritti al televoto. Stiamo parlando della tanto discussa e chiacchierata Nathaly Caldonazzo, che in Honduras si è creata non pochi nemici, e di Fabio Ricci dei Jalisse, che ha iniziato l’avventura con la moglie Alessandra. Chi di loro due dovrà abbandonare il gioco? Si tratterà di un’eliminazione definitiva, ora che l’isola di Sant’Elena non esiste più?

Stando ai primissimi sondaggi, pare che il pubblico da casa, che resta sovrano, sia intenzionato a salvare Nathaly. A rischio, invece, Fabio: sarà così o ci sarà un colpo di scena?

Tutti contro Helena Prestes

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Helena Prestes, la modella che sull’isola si è creata davvero tanti nemici. Lei, con il suo carattere forte, non le manda certo a dire: duro, infatti, è stato lo scontro con Andrea Lo Cicero. E non solo. Ci sarà una tregua? I naufraghi riusciranno a trovare un punto d’incontro?

Questa sera, come sempre, non mancheranno le sfide, le prove leader e quelle per la ricompensa. Chi riuscirà a vincere? La finale del 19 giugno si avvicina, ma solo uno dei naufraghi sarà il trionfatore. E non ci resta che seguire le puntate per capire cosa accadrà, lì dove tutto cambia all’improvviso.

Chi saranno i semifinalisti dell’Isola dei Famosi

Ma non finisce certo qui. La prossima settimana, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi. E questa sera, quindi, verranno decretati i semifinalisti: chi riuscirà ad avere questo posto privilegiato? L’appuntamento con il reality, tutto all’insegna dell’avventura, è per stasera, in diretta, a partire dalle 21.30 circa.