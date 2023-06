Televoto Isola dei Famosi 2023, chi viene eliminato tra Fabio e Nathaly? Sondaggi, percentuali e anticipazioni stasera

Mancano due settimane alla finalissima dell’Isola dei Famosi, il reality all’insegna dell’avventura che sta continuando ad appassionare i telespettatori di Canale 5. E i riflettori, ormai da giorni, sono puntati sui naufraghi, su quei personaggi vip che hanno deciso di abbandonare ogni lusso per mettersi in gioco, lì dove la natura domina e sovrasta ogni cosa. Tra lotte per la sopravvivenza, continue discussioni, fraintendimenti, sfide e ricompense. E televoti sempre aperti. Ma chi tra Fabio Ricci dei Jalisse e Nathaly Caldonazzo dovrà abbandonare, forse definitivamente, l’Honduras? Ecco tutte le anticipazioni e i primi sondaggi in vista della puntata di stasera!

Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci al televoto all’Isola dei Famosi

Dopo la decisione di chiudere per sempre l’isola di Sant’Elena e l’eliminazione, questa volta definitiva, di Corinne, tutti i naufraghi sono rientrati in gioco. E due di loro, tra non poche polemiche, sono finiti dritti al televoto. Stiamo parlando della discussa e chiacchierata Nathaly Caldonazzo, che in Honduras si è creata non pochi nemici, e di Fabio Ricci, che ha iniziato l’avventura con la moglie Alessandra. Chi di loro dovrà lasciare il gioco a un passo dalla finale? La decisione, come sempre, spetta al pubblico, che resta sovrano.

Chi si salva, chi viene eliminato

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nathaly Caldonazzo, con oltre il 66% di preferenze. Ma sarà davvero così? Fabio dei Jalisse dovrà salutare i compagni? Non ci resta che aspettare la puntata per capire cosa accadrà in studio. E lì, in Honduras.

Chi sarà il primo finalista, data prossima puntata

Molto probabilmente questa sera, anche se nulla è ancora certo, verrà decretato il primo finalista di questa edizione, che sta per giungere al capolinea. E si parlerà di scontri, polemiche, amicizie che nascono, gelosie e cibo che scarseggia. L’appuntamento con Ilary Blasi è per stasera, a partire dalle 21.30 circa. La semifinale, invece, andrà in onda il 12 giugno: pronti?