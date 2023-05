Fabio Ricci dei Jalisse: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la moglie Alessandra, figli

Tutto pronto per una nuova puntata in diretta da L’Isola dei famosi in Honduras, dove tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della musica stanno affrontando le sfide di Alvin e lottando per la sopravvivenza. Tra i concorrenti c’è anche Fabio Ricci del duo musicale dei Jalisse. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Fabio Ricci: età e carriera

Fabio Ricci è nato a Roma il 6 settembre del 1965 sotto il segno della Vergine e ha 58 anni. La passione per la musica lo travolge fin da piccolissimo e inizia la sua carriera musicale come cantante e tastierista nel gruppo musicale “Vox Populi”. Con la band ha pubblicato un grande singolo “I’m so bad”, con il quale ha iniziato a presentarsi alle case discografiche, fino ad un incontro che gli ha cambiato la vita.

La carriera e le canzoni famose dei Jalisse

Nella vita di Fabio Ricci amore e carriera si intrecciano. Tutto nasce quando incontra Alessandra Drusian in una giornata qualunque nel 1990, nello studio di una casa discografica. Lei è una cantante con già alcune vittorie nei festival alle spalle. Tra i due scatta il colpo di fulmine. Ben presto diventano compagni di vita e di lavoro, formando i “Jalisse”, nome ripreso dal celebre personaggio della serie “I Robinson”. Iniziano a collezionare un successo dopo l’altro e nel 1997 vincono il Festival di Sanremo con il brano “Un fiume di parole“, quello stesso anno arrivano quarti all’Eurovision di Dublino. In realtà, dopo questi successi, hanno continuato a fare musica, ma piano piano sono scesi nell’oblio.

Vita privata: la moglie Alessandra, i figli e l’avventura all’Isola dei Famosi

Fabio Ricci e Alessandra Drusian stanno insieme da più di 30 anni. Si sono anche sposati nel 1999 e hanno dato alla luce due figlie: Angelina e Aurora, di cui si hanno pochissime informazioni. Al momento sono entrambi sull’Isola dei Famosi: un’isola deserta e sperduta in mezzo all’Oceano in Honduras. Sono già nate le prime polemiche e i primi litigi. Nell’ultima puntata abbiamo visto Ricci litigare furiosamente con Marco Mazzoli e sono volati insulti e offese. Il cantante non si è risparmiato e gli ha urlato: “Non mi prendere per il cu… Sei un infame!”. Oggi in studio dovranno fornire chiarimenti per evitare provvedimenti da parte della redazione dello show.