Ilary Blasi incinta di Bastian Muller? Il gossip sui social

Ilary Blasi in dolce attesa? Una foto sta scatenando il gossip. Dopo aver chiuso il capitolo Francesco Totti, con cui ha avuto tre figli e ha condiviso vent’anni di matrimonio, la show girl sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che le ha rubato il cuore. I due si frequentano da qualche mese e hanno già fatto le presentazioni in famiglia: la conduttrice romana ha portato il suo fidanzato nella sua villa all’Eur e lo ha presentato alla figlia Isabel, che con lui ha un ottimo rapporto. Bastian Muller è il rampollo di una famiglia di costruttori che vive a Francoforte e che non conosceva nulla della vita mediatica della sua compagna. Sui social è molto riservato e ha un profilo privato, ma sappiamo che loro amore è nato in modo spontaneo e naturale, senza clamori né pressioni. Ilary Blasi ha ritrovato la serenità dopo un periodo difficile e si mostra sempre più bella e radiosa. Bastian Muller, dal canto suo, le dimostra tutto il suo affetto e la sua complicità, senza farsi intimidire dai riflettori.

Un weekend romantico a St. Moritz, fuga d’amore per Ilary Blasi

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno approfittato di una pausa di lavoro dall’Isola dei Famosi 2023, il reality show condotto dalla showgirl con Enrico Papi, per concedersi un weekend romantico a St. Moritz, in Svizzera. I due hanno alloggiato in un hotel 5 stelle superior dotato di ogni comfort e hanno trascorso delle giornate spensierate tra sport, shopping e pranzi al ristorante. In loro compagnia c’erano anche alcuni amici della conduttrice, tra cui Michelle Hunziker, che li ha raggiunti con le figlie Sole e Celeste . Ilary Blasi e Bastian Muller si sono lasciati andare a baci bollenti ed effusioni sulle piste da sci, mostrando una grande intesa e passione. La coppia non si è fatta problemi a mostrarsi innamorata davanti ai paparazzi, anzi ha regalato sorrisi e pose per le foto. Il weekend a St. Moritz è stata l’occasione per consolidare il loro legame e per divertirsi insieme agli amici.

La foto del “pancino sospetto”

Ma a scatenare il gossip sul web è stata una foto che ritrae la coppia durante una passeggiata per le vie di Roma. Ilary Blasi indossa un bellissimo vestito fasciante che sembra evidenziare quello che molti hanno definito un “pancino sospetto”. Secondo alcune indiscrezioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano, l’ex moglie di Francesco Totti starebbe aspettando il suo quarto figlio dal nuovo compagno. A rafforzare l’ipotesi ci sarebbe anche un like poi tolto dalla nonna della conduttrice a un commento che diceva che da una gravidanza ci si può aspettare di tutto. Ma è davvero così? La Blasi è incinta del quarto figlio o si tratta solo di una suggestione? Per ora la diretta interessata non ha commentato la notizia e continua a godersi il suo momento fortunato tra l’amore e il successo professionale. La foto del pancino sospetto ha fatto il giro del web e ha scatenato i commenti dei fan, tra chi si augura che sia vero e chi invece dubita della veridicità della notizia. Alcuni hanno anche ipotizzato che si tratti solo di un effetto ottico o di un abito poco adatto alla silhouette della conduttrice.