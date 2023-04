Compleanno Ilary Blasi: la cena a lume di candela e la sorpresa di Bastian (FOTO)

E’ stato il compleanno di Ilary Blasi, con la donna che ha voluto organizzare una cena romantica al lume di candela. Con chi è facile: il suo amato Bastian Muller, l’uomo che succeduto a Francesco Totti e che si sta rivelando un nuovo compagno affiatato. La location scelta per la cena intima, sembra abbia sorpreso in primis lo stesso nuovo fidanzato della Blasi. Dopotutto, il compleanno traccia un importante traguardo per la conduttrice dell’Isola dei Famosi: i suoi 42 anni.

Il compleanno di Ilary Blasi con Bastian Muller

Sono numerose le stories Instagram con cui la conduttrice ha voluto immortalare il proprio compleanno romanticissimo, reso ancora più speciale dalla presenza di Bastian. Infatti, il nuovo compagno ha fatto riscoprire l’amore alla donna, ma soprattutto si sta facendo strada anche all’interno del cerchio familiare della donna. In tal senso, si è fatto voler bene anche dalla figlia più piccola della Blasi, ovvero Chanel Totti, dove Bastian e la bambina si vedono giocare insieme anche all’interno delle varie storie Instagram pubblicate dalla conduttrice di Canale 5. Tutto tra la gelosia di Francesco Totti, che pubblicamente ha dichiarato di non vedere bene il rapporto tra i suoi figli e l’attuale compagno della madre.

I 42 anni di Ilary

Ilary è arrivata nel locale tenendosi per mano con Bastian Muller, indossando un abito sottoveste con una provocante scollatura. La location della cena, da quello che si è venuto a sapere, è stata scelta dallo stesso Bastian. Un’atmosfera immortalata dall’alto dalla stessa conduttrice, che ha mostrato come il locale fosse molto fine ed elegante. Tra le cose da appuntare, anche la stories privata di Bastian su Instagram, dove augura buon compleanno alla compagna. Infatti, non lasciano altre interpretazioni le seguenti parole: “Buon compleanno amore mi0”. Una frase che fa da sfondo a un selfie tra lui e la conduttrice, proprio durante la cena romantica.