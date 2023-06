Isola dei Famosi 2023, la semifinale andrà in onda venerdì 16 giugno? Anticipazioni e televoto

[adrotate group="9"]

La morte di Silvio Berlusconi, l’ex premier e fondatore di Forza Italia, ha sconvolto tutti. E ha stravolto, come si poteva immaginare, tutti i palinsesti Mediaset. Lunedì la notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno: il Cavaliere si è spento a Milano, all’età di 86 anni, nell’ospedale San Raffaele, lì dove era arrivato venerdì scorso. Per l’ennesima volta. E lì dove, purtroppo, questa volta non ce l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere.

Da giorni non si fa altro che parlare di lui, di quell’uomo carismatico che, aldilà di ogni colore politico, ha sicuramente fatto la storia del nostro Paese. E da lunedì tutti i programmi Mediaset stanno puntando i riflettori su Berlusconi, sulla sua carriera e sulla sua famiglia. I telespettatori, quindi, hanno dovuto fare a meno della semifinale dell’Isola dei Famosi, in programma il 12 giugno, e delle varie soap opera che ogni pomeriggio tengono loro compagnia. Ma quando si ritornerà alla programmazione normale?

Semifinale Isola dei Famosi venerdì 16 giugno 2023

Dopo la decisione, inevitabile, di far slittare la semifinale dell’Isola dei Famosi, ora i fan del reality show tutto all’insegna dell’avventura possono tirare un sospiro di sollievo. Il motivo? Ilary Blasi, che doveva tenere compagnia al suo pubblico lunedì scorso (giorno della morte di Silvio Berlusconi), tornerà in onda, in prima serata e in diretta, venerdì 16 giugno. E, piano piano, si cercherà di tornare alla normalità. In Honduras, intanto, due naufraghi aspettano il verdetto del televoto: da una parte Helena Prestes, dall’altra Gian Maria Sainato. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco? E chi, invece, si aggiudicherà un posto in finale?

Quando ci sarà la finale

La semifinale, quindi, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda venerdì 16 giugno, così da non ‘intaccare’ la finale, in programma lunedì 19. Pronti ad attivare il conto alla rovescia? Chi trionferà? Non ci resta che pazientare ancora un po’, mancano davvero pochi giorni alla fine di questa edizione. Fatta di discussioni, polemiche, lotte per la sopravvivenza. E grandi emozioni.