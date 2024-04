Isola Dei Famosi 2024, perché Benigno accusa Mediaset dopo la squalifica? Cosa è successo

Si scaldano gli animi in questa edizione dell’Isola dei Famosi che vede la squalifica dell’attore, cantante e regista Francesco Benigno per ‘comportamenti non consoni e vietati dal regolamento’. Questo il contenuto della nota ufficiale da parte della produzione del reality che ha comunicato ‘esclusione’ dal gioco dell’artista. Una notizia che quest’ultimo non solo non ha preso bene, ma ha deciso anche di commentare ricostruendo i fatti sui social.

Benigno ricostruisce i fatti

Mentre si aspetta che la conduttrice del programma, Vladimir Luxuria, chiarisca gli aspetti della vicenda, Benigno ha voluto dire la sua senza peli sulla lingua. Nella ricostruzione dei fatti resa dall’attore emerge che avrebbe avuto una discussione don Artur Dainese e che, a seguito di ciò, sarebbe stato portato nel resort accanto all’isola dove gli sarebbe stata comunicata la squalifica. Ma nel dettaglio non si comprende cosa sia accaduto. E l’artista è certo di non aver fatto alcunché per meritare il trattamento che gli è stato riservato.

Le pesanti accuse dell’attore alla produzione del programma

Ma a parte chiarire la sua posizione l’ex naufrago fa accuse pesanti nei confronti della produzione del programma sostenendo di aver ricevuto offerte di denaro che sarebbero state poi rivolte anche alla moglie e al suo agente. Su questo punto si sofferma l’attore domandando: ‘Perché offrirmi denaro? Se avevo fatto qualcosa non servirebbe’ Ci sarebbero anche altre stranezze, sempre a detta di Benigno, e cioè la richiesta di fare un video – prima della squalifica – nel quale avrebbe dovuto dichiarare che si ritirava perché sentiva la mancanza della moglie. Un fatto non vero anche perché l’artista precisa di essere estremamente agguerrito e deciso a vincere il reality.

Grande attesa su quanto verrà comunicato da Luxuria

Quando poi si è arrivati alla comunicazione della squalifica l’ex naufrago ha chiarito: ‘Non ho bestemmiato, ingiuriato, pronunciato frasi omofobe o litigato con le mani’. Niente, a suo dire, che giustificherebbe la squalifica. Sono diversi gli aspetti che Luxuria sarà chiamata a chiarire, mentre Benigno chiede di essere invitato in studio e di rimettere la decisione della sua esclusione al televoto.

La situazione è bollette e sembra annunciare strascichi, Anche perché, tra le altre cose, l’attore accusa ‘qualcuno’ di essersi opposto fermamente alla sua partecipazione al programma. Non fa nomi che si riserva di fare al momento giusto. Insomma sembra proprio che se ne vedranno delle belle…