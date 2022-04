Isola dei Famosi, naufrago a rischio eliminazione diretta: stasera la possibile squalifica dopo le frasi shock

Isola dei Famosi, c’è rischio di eliminazione diretta per Nicolas Vaporidis. L’attore infatti ha attaccato duramente i suoi colleghi con frasi che potrebbero costargli la partecipazione al programma. Il picco di rabbia è stato raggiunto poi dalla lite avuta con l’opinionista Vladimir Luxuria.

Cos’è successo

Il naufrago Nicolas Vaporidis è uno dei concorrenti della sedicesima edizione del reality che non sta avendo assolutamente un percorso facile in Honduras. I continui scontri con gli altri naufraghi, il modo in cui si pone con gli opinionisti, lo stanno portando al centro di polemiche e antipatie.

Nella scorsa puntata, mentre attaccava i partecipanti Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro con toni molto aggressivi, Vladimir Luxuria l’ha ripreso facendogli notare il comportamento scorretto. Questo ha portato però a una reazione forte da parte del naufrago che si è conclusa con una totale mancanza di rispetto verso l’opinionista.

La lite tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria

Il naufrago si è riferito all’opinionista usando la forma maschile, cosa che Vladimir non ha apprezzato e ha fatto immediatamente notare. I due hanno iniziato poi un battibecco accesso che ha portato una richiesta da parte del pubblico: la squalifica di Nicolas Vaporidis.

Il web non accetta le prese di posizione del concorrente nei confronti degli altri partecipanti. Lo reputano antipatico e soprattutto maleducato per questo vogliono la sua immediata eliminazione dal programma.