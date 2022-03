Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis tra i primi concorrenti

Ci sarà anche Nicolas Vaporidis nel cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E’ lui infatti uno dei primi concorrenti ad essere stato annunciato ufficialmente dalla produzione. Il programma prenderà il via il 21 marzo 2022 subito dopo la fine del Grande Fratello VIP.

Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022

L’attore sarà quindi uno dei naufraghi del noto reality show. Ad annunciarlo con un post è stato ieri l’account ufficiale Mediaset Infinity. «Ci sono quelli e quelle a cui fa battere ancora il cuore… e ci sono quelli che ovviamente mentono!», si legge nella didascalia della foto. Nicolas Vaporidis diventa così ufficialmente un naufrago ed è a sbarcare in Honduras!

Chi è, età, carriera

Vaporidis è un noto attore ma anche produttore cinematografico romano. E’ nato a Roma il 22 dicembre del 1981 ed è un attore e produttore cinematografico di origine greca. E’ diventato famoso grazie al film “Notte prima degli esami” che lo ha lanciato nel mondo del cinema. Adesso vuole mettersi in gioco, in veste di Naufrago, partendo per l’Honduras dove nuove sfide e avventure lo metteranno a dura prova.

Concorrenti Isola dei Famosi 2022

Ma chi saranno i concorrenti della nuova edizione? Questi quelli che al momento sono stati ufficializzati e che potete vedere sul sito ufficiale della trasmissione:

Nicolas Vaporidis Guendalina Tavassi Edoardo Tavassi Lory Del Santo Marco Cucolo

Ma oltre a questi nomi ce ne sono altri che circolano da tempo. Secondo i rumors e le indiscrezioni raccolte, in attesa dell’ufficialità, nel cast dell’Isola 2022 potremmo vedere:

Blind

Alessandro Iannoni

Gustavo Rodriguez

Jeremias Rodriguez

Ilona Staller

Antonio Zequila

Marco Melandri

Roger Balduino

Carmen Di Pietro

Laura Maddaloni

Floriana Secondi

Roberta Morise

Opinionisti, inviati, Ilary Blasy

Infine un atteso ritorno. Dopo una lunga assenza sono pronti a tornare in trasmissione Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Saranno loro le “spalle” della conduttrice Ilary Blasi confermata al timone del reality per il secondo anno consecutivo. A loro il compito di commentare (e giudicare!) le performances dei concorrenti in gara.

Entrambi – proprio perché conoscono bene le meccaniche del programma – sanno perfettamente a cosa vanno incontro. Vladimir non si è mai risparmiata da ex naufraga peraltro. E’ stata non a caso inviata e opinionista nelle più recenti edizioni, mentre Nicola Savino ha lasciato il segno proprio come conduttore nell’edizione del 2012.