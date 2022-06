‘La vera storia di Luisa Bonfanti’, doppio sold out all’Isola del Cinema

Due serate piene di emozioni! Un numeroso e commosso pubblico ha partecipato alle due serate sul Tevere per le proiezioni di La vera storia di Luisa Bonfanti, il film di Franco Angeli interpretato da Livia Bonifazi con Stefano Pesce, che vede la partecipazione, tra gli altri, di Ettore Scola, Citto Maselli e Antonio Spoletini nei panni di loro stessi.

Il film sulla vita dell’attrice – personaggio inventato così legato ai fatti della nostra storia da apparire reale – continua a fare il tutto esaurito. Il 20 giugno, sullo schermo di “SCENA – Il cinema lungo il Tevere”, La vera storia di Luisa Bonfanti è stato presentato da Vincenzo Vita, presidente dell’AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, da Antonio Medici, direttore del Premio Cesare Zavattini e da Gabriella Gallozzi giornalista e fondatrice di Bookciak Magazine.

Il 21 giugno, all’Isola del Cinema, dopo un breve saluto di Joana Ginori organizzatrice assieme al padre Giorgio della manifestazione, il film ha avuto il privilegio della presentazione di Silvia Scola, sceneggiatrice e figlia di Ettore. Le serate – entrambe sold out – hanno visto la presenza del regista, della meravigliosa Livia Bonifazi protagonista assoluta che nel film interpreta anche cinque canzoni scritte da Fabrizio Gatti e di Stefano Pesce che nella storia interpreta il personaggio del pittore Franco Angeli, costruito sulla figura dello zio omonimo del regista. Per quelli che non sono riusciti ad entrare, ricordiamo che il film sarà proiettato il 28 luglio in una serata evento, all’Arena Ettore Scola alla Casa del Cinema.