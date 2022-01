Italia’s Got Talent 2022: quando inizia, giudici e dove vedere in diretta tv e streaming la nuova edizione

Torna Italia’s Got Talent, il fortunato show che in questa nuova edizione italiana vede in giuria l’esordio di Elio, cantante, musicista e scrittore diventato famoso con il gruppo Elio e Le Storie Tese, con cui ha pubblicato dieci dischi in studio. Italia’s Got Talent torna sugli schermi a partire da mercoledì 19 gennaio: si potrà vedere in diretta su Sky Uno oppure in streaming su Now.

Italia’s Got Talent, la nuova giuria

In questa questa nuova edizione di Italia’s Got Talent la giuria sarà formata, oltre che dall’esordiente Elio, dalla riconfermata ”Divina” Federica Pellegrini, campionessa olimpica di nuoto, dalla “storica” Mara Maionchi, icona dell’industria discografica e della tv, e da Frank Matano, ormai stabile giudice grazie alla sua simpatia di comico e attore irresistibile. Condurrà il programma, per il sesto anno consecutivo, Lodovica Comello.

Elio nuovo giudice di Italia’s Got Talent

Elio è felicissimo di far parte della giuria di Italia’s Got Talent. Ecco le sue parole dopo la “nomina” a giudice. ”Dopo X Factor, vivo il momento di fare il giudice qui, come ‘l’apice’ del mio percorso artistico – ha dichiarato – Per il resto, sono stato accolto con gioia da ‘quasi’ tutti: Frank è cattivo e mi voglio sedere lontano da lui. Ormai ho la certezza che la sua risata è un insieme di insulti concentrati, ascoltatela rallentata e capirete. Con Federica c’è chimica così come, dopo tanti anni che ci lavoro insieme, anche con Mara”. Gli dispiacerà eliminare i concorrenti: ”Per me è davvero un dispiacere, ma mi hanno detto che è obbligatorio premere il buzzer rosso”.

Italia’s Got Talent: il Golden Buzzer

Ma, oltre a quello rosso, i giudici hanno a disposizione anche il Golden Buzzer, che consente di mandare direttamente alla finalissima il concorrente preferito. E anche il pubblico da casa, in questa edizione, potrà dire la sua con maggiore forza: ci saranno infatti due pulsanti dorati attraverso i quali si potranno mandare in finale i propri concorrenti preferiti. Ma non solo: anche Lodovica Comello sarà dotata di uno speciale Golden Buzzer, una “bacchetta magica”, come spiega la stessa conduttrice, “che può cambiare il destino dei concorrenti e che quindi comporta grandi responsabilità”.