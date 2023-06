Italy Loves Romagna 2023 in tv: ecco quando, ospiti e scaletta cantanti

Arriva in televisione l’Italy Loves Romagna 2023, l’evento musicale che vedrà calcare il palco a tanti artisti italiani per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati dell’Emilia-Romagna. L’evento quest’anno si svolgerà a Campovolo, luogo simbolo dei concerti del cantautore Luciano Ligabue. A dare all’ultimo momento la conferma per la propria presenza, è arrivato a sorpresa l’annuncio del cantante lirico Andrea Bocelli.

Arriva in televisione “Italy Loves Romagna”

Il concerto si svolgerà questo sabato 24 giugno 2023, andando in prime time (prima serata) su Rai 1. Sull’evento, il presidente Stefano Bonaccini (Governatore dell’Emilia-Romagna) ha detto: “I fondi raccolti dalla manifestazione, verranno destinati alle attività che si occupano di cultura e arte”. Insomma, artisti musicali che scendono in campo per tutelare le opere della Romagna danneggiate dalla violenta alluvione delle settimane scorse.

La presenza a sorpresa di Andrea Bocelli

Tra gli artisti che interverranno al concerto, anche il cantautore Andrea Bocelli. Il cantante lirico, come sappiamo, è uno dei volti più rappresentativi dell’Italia nel mondo, arrivando a cantare anche in occasione dell’incoronazione di Re Carlo III in Regno Unito. A comunicare la lieta notizia, per il pubblico da casa e le persone che saranno a vedere lo show direttamente sotto il palco di Campovolo, è stato il Ministero della Cultura.

La raccolta di fondi per l’Emilia-Romagna

La campagna per raccogliere fondi in favore degli alluvionati dell’Emilia-Romagna, inizierà nella giornata di domani: giovedì 22 giugno 2023. La raccolta benefica durerà fino alla giornata di mercoledì 5 luglio 2023. Potranno essere destinati dei fondi in maniera molto semplice: un SMS o con una chiamata da rete fissa al numero 45538.

Le parole del ministro Sangiuliano sull’evento

L’evento è stato commentato dal ministro Gennaro Sangiuliano, presente alla conferenza stampa della manifestazione musicale: “È un grande evento di solidarietà per il quale ringrazio gli artisti per la sensibilità che hanno dimostrato. Un evento di solidarietà che accende i riflettori su questa terra nobile, sulle due urgenze che sono anche le nostre urgenze”.

I conduttori che saliranno sul palco

Saranno tanti i beniamini del pubblico che saliranno sul palco di Campovolo, per portare con la popolarità un forte abbraccio alle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione. Tra i volti che si alterneranno sul palco, infatti, troveremo Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Lo show, su Rai 1, inizierà alle ore 20.30, cambiano per una serata il palinsesto del canale.

Quali cantanti si esibiranno a Campovolo?

Sono tanti gli artisti che hanno accettato di cantare per quest evento di beneficenza. Sul palco, infatti, saliranno i grandi big della musica italiana. Oltre ad Andrea Bocelli, previste le presenze di Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama&Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. Un evento quindi che, già così, si preannuncia imperdibile per il pubblico.