Iva Zanicchi: chi è, età, canzoni, Sanremo 2022, marito, altezza, Instagram, testo, video e significato di ‘Voglio amarti’

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi toccherà a Iva Zanicchi raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin. Lei che è reduce dal successo ottenuto a Sanremo 2022 con il brano ‘ Voglio amarti’.

Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni

Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio 1940 a Ligonchio. E’ una delle pietre miliari della musica italiana. La sua voce unica le è valsa il soprannome di Aquila di Ligonchio, e in seguito la sua grande simpatia e la sua verve le hanno concesso un ampio spazio nel mondo televisivo. Iva Zanicchi riscuote il primo grande successo con la canzone Come ti vorrei. Nel 1965 arriva il tanto atteso debutto al Festival di Sanremo con I tuoi anni più belli. Solo 2 anni dopo, nel 1967, conquista la vittoria al festival con la canzone Non pensare a me. Al festival del 1969 canta una delle sue canzoni più conosciute e amate che sono entrate nella storia della musica italiana, parliamo di Zingara. Tra il 1972 e il 1973 altri due grandi successi, “Coraggio e paura” e “Mi ha stregato il viso tuo”. Nel 1974 arriva un altro trionfo al Festival del canzone italiana con Ciao cara come stai? scritta anche da Cristiano Malgioglio. Continua fino alla fine degli anni ’80 a scrivere canzoni di successo, poi un lungo periodo di inattività discografica, concluso nel 2001 quando esce il singolo Ho bisogno di te.

Marito di Iva Zanicchi: figli e vita privata

Iva Zanicchi nel 1967 ha sposato il produttore Tonino Ansoldi, da cui ha sua figlia Michela Ansoldi, oggi psicologa. Dopo soli 9 anni però i due divorziano. Dieci anni più tardi, Iva incontra e si innamora del produttore Fausto Pinna, con il quale ha tuttora una relazione stabile. Con Pinna, ha rivelato Iva Zanicchi, non si è mai voluta sposare ma lo considera ugualmente un marito.

Instagram Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha un profilo Instagram (@ivazanicchireal) ed è seguitissima: vanta 155 mila followers.

Iva Zanicchi, testo e video della canzone ‘Voglio amarti’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Voglio amarti” la canzone con cui Iva Zanicchi salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

E’ una canzone d’amore, una vera e propria dichiarazione. Un pezzo in cui vince il sentimento, quello puro e vero.