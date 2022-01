Ivan Graziani: chi era, carriera, canzoni, come è morto, chi è il figlio Filippo, moglie

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Oggi con Serena Bortone e i suoi ospiti in studio ci sarà il ricordo di Ivan Graziani e per l’occasione sarà presente anche il figlio Filippo.

Ivan Graziani: chi era, carriera, come è morto

Ivan Graziani è stato un noto cantautore e chitarrista: è nato a Teramo il 6 ottobre del 1945 ed è morto a Novafeltria il 1 gennaio del 1997. Ha sempre avuto una grande passione per la chitarra e il disegno: si è iscritto all’istituto d’arte di Ascoli Piceno, poi ancora 18enne è stato scelto da Nino Dale per suonare la chitarra nel suo complesso. Proprio con la band ha debuttato discograficamente come cantante (sua è la voce solista in E adesso te ne puoi andar). Poi, nel 1966 Graziani ha fondato il gruppo Ivan e i Saggi e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, anche come solista.

Come è morto Ivan Graziani: la malattia

Ivan Graziani, malato da quasi due anni di tumore al colon, è morto il 1 gennaio del 1997, a soli 51 anni, nella sua casa di Novafeltria. Con lui sono stati seppelliti, nel cimitero locale, una delle sue due chitarre e il suo gilet di pelle.

Ivan Graziani, chi è il figlio Filippo

Figlio Graziani è il figlio di Ivan: è nato a Rimini il 26 giugno del 1981 e, proprio come il padre, ha seguito le sue orme ed è un cantautore.