Ivana Spagna: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, Easy Lady, chi è il fidanzato, Re Leone, Instagram, marito, figli e vita privata

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di Mara Venier anche Ivana Spagna per lo spazio dedicato alla musica, con la cantante che farà riascoltare uno dei suoi primi successi, Easy Lady. Ma conosciamola meglio!

Ivana Spagna: chi è, età, carriera e canzoni

Ivana Spagna è nata a Valeggio sul Mincio il 16 dicembre del 1954 ed una nota cantautrice e scrittrice. I suoi primi passi nel mondo della musica sono stati mossi nel 1969, quando ha partecipato alla quarta edizione del concorso Girogarda. Ma la notorietà l’ha raggiunta grazie al tormentone Easy Lady, nel 1986, quando è entrata in classifica in numerosi paesi europei e non solo. Nel 1987 ha raggiunto con il brano Call Me il secondo posto della classifica britannica. E’ l’ultima donna ad aver vinto il Festivalbar, con oltre 10 milioni di dischi venduti. Per questo traguardo, nel 2006 le è stato consegnato dalla FIMI il Disco d’Oro alla carriera.

Chi è il marito di Ivana Spagna: figli e vita privata

Ivana Spagna nel 1992 si è sposata a Las Vegas con il modello e arrangiatore francese Patrick Debort, dopo una frequentazione di 8 anni. Il matrimonio tra i due, però, è durato a malapena una settimana. Ivana Spagna dal 2011 è anche testimonial ufficiale dell’associazione di volontariato dei City Angels.

Instagram

Molto seguita su Instagram. Con l’account @ivanaspagnaofficial vanta oltre 25 mila followers.