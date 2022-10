Jacopo Rossetto a X Factor 2022: chi è, età, canzoni, video, fidanzata, foto e Instagram

Jacopo Rossetto è un cantautore che ha riscosso un grande successo nelle audizioni di X Factor. Una giovane promessa della musica italiana che ha convinto sin da subito i giudici del talent sia per la sua voce sia per la determinazione che ha dimostrato nel suo progetto da musicista. In fondo Japoco, conosciuto dagli amici con il nomignolo di Iako è figlio d’arte, il papà è un musicista Blues mentre la mamma fa parte di un coro.

Chi è Jacopo Rossetto

Jacopo Rossetto è nato a Venezia e sin da giovanissimo ha dimostrato la sua predisposizione per la musica. Una passione che è passata attraverso la guida esperta dei suoi genitori. In merito alla sua carriera si sa poco, magari anche per la sua giovane età. Ma si sa per cento che il giovane Iako ha esordito proprio sul palco di X Factor con “Il mondo” di Jimmy Fontana. Una esibizione che soddisfa tutti e quattro i giudici e con la quale conquista l’accesso ai Bootcamp. Ma il vero successo lo ottiene con la seconda esibizione, nella quale presenta un suo brano inedito: Intelligenza Artificiale. Una performance che ha lasciato tutti a bocca aperta e per quale Rkomi gli ha detto: “Jacopo, sei un astronauta e ci porti in mondi lontani”. Ed è così che il giovane Iako è finito nel team di Rkomi per i live.

Vita privata

Della vita privata di Jacopo non si sa molto. Non si sa se abbia una fidanzata o meno, per il momento sembra un ragazzo concentrato sulla sua passione per la musica. E per quanto per il grande pubblico il suo esordio sia stato sul palco di X Factor, le foto che posta sui social fanno ben intendere che ha già alle spalle esperienza sul campo.

Instagram

Su Instagram iako000 conta 8.466 follower. Un account sul quale il cantautore posta foto che lo ritraggono in impegni di lavoro.