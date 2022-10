Jacopo Tissi ad Amici: chi è, età, carriera, primo ballerino, fidanzato, foto e Instagram

Una nuova puntata di Amici, talent show di successo di Canale 5, sta per prendere il via. Tra prove, sfide, esibizioni, inediti e gare. E oggi a giudicare i ballerini ci sarà Jacopo Tissi, un noto e giovane danzatore italiano: a lui il compito di dare i voti, poi in base ai punteggi, come sempre, verrà stilata una classifica. L’ultimo rischierà l’eliminazione?

Dagli esordi al debutto di Jacopo Tissi

Jacopo Tissi è nato a Landriano il 13 febbraio del 1995 ed è un noto danzatore, ex primo ballerino del Teatro Bol soj. Di lui sappiamo che ha studiato danza all’Accademia del Teatro alla Scala, si è diplomato nel 2014: dopo il diploma si è unito al corpo di ballo del Wiener sotto la direzione di Manuel Legris, poi è tornato al Teatro alla Scala. A Milano ha danzato ruoli di rilievo, tra cui il Principe Desiré ne La bella addormentata, Il principe azzurro in Cerentola, Espada nel Don Chisciotte. E in questo periodo ha esordito anche sul piccolo schermo, danzando in una puntata dell’undicesima edizione di Ballando con le Stelle.

L’esordio al Balletto Bol soj (e non solo)

Nel 2017 Jacopo, seppur giovanissimo, si è unito al Balletto Bol Soj, in cui ha esordito danzando il ruolo principale ne La spectre de la rose. Poi, come primo solista, ha ballato molti dei ruoli principali nel repertorio della compagnia ed è stato il primo ballerino italiano a danzare con il Bol soj. Nel 2019 ha fatto il suo debutto alla Royal Opera House, poi nel 2021, dopo una rappresentazione de lo Schiaccianoci, il direttore artistico del Bol soj ha annunciato la sua promozione a primo ballerino della compagnia.

L’invasione russa dell’Ucraina

Nel 2022, a marzo, ha lasciato la compagnia dopo l’invasione russa dell’Ucraina. E nello stesso mese il Teatro alla Scala ha annunciato che Tissi sarebbe tornato a danza con il corpo di ballo. Nel 2022, a luglio, ha interpretato Albrecht in Giselle.

Chi è la fidanzata, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata. Sui social il ballerino non fa trapelare nulla: scatti della sua quotidianità, molti del suo lavoro. Ma poco sulla sfera sentimentale.

Instagram di Jacopo Tissi

Jacopo Tissi ha un profilo Instagram e con l’account @jacopotissi vanta 48 mila followers.