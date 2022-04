Jana Karsaiova: chi è, età, carriera, libri della scrittrice che ha imparato l’italiano da autodidatta

Ci sarà anche la scrittrice Jana Karšaiová tra gli ospiti di Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1. La scrittrice, diventata famosa con il romanzo Divorzio di Velluto, si racconterà a 360°. Ripercorriamo intanto le tappe della sua carriera e conosciamola meglio da vicino.

Biografia della scrittrice Slovacca Jana Karsaiova

Jana Karšaiová è una scrittrice di nazionalità Slovacca nata a Bratislava nel 1978. La particolarità della sua storia riguarda la sua formazione in Italia dato che ha imparato la lingua da autodidatta nel 2002. Nel corso degli anni ha vissuto a Praga, Ostia (Roma), e Verone dove ha lavorato come attrice. Quindi l’approdo al teatro conducendo laboratori e frequentando corsi di scrittura.

Il romanzo Il Divorzio di Velluto

Tra i primi lavori troviamo il racconto “Sindrome Italia” che è stato pubblicato sulla rivista letteraria “Nuovi Argomenti”. E’ però con il romanzo Divorzio di Velluto che si è fatta conoscere dal grande pubblico. Il libro parla delle vicende della protagonista (Katerina) con quelle della sua terra Natale. La donna torna a trovare i genitori in Slovacchia e deve fare i conti con la difficile situazione familiare in casa con i rapporti ai minimi termini tra il padre e la madre. Anche la vita familiare di Katerina è difficile con un matrimonio, con il ceco Eugen, già in rotta dopo appena due anni. Nel racconto la definizione di “divorzio di velluto” ha tante applicazioni: non solo per ciò che riguarda la sfera sentimentale ma anche per le vicende riguardanti la dissoluzione del regime comunista – ma anche delle difficoltà che ha significato crescere sotto l’oppressione dello Stato – con la divisione in due parti del Paese.